«Дог-шоу»: Зеленский объяснил, почему не принимает участие в дебатах25.03.2019 15:45
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет участвовать в предвыборных «дог-шоу», не боится отвечать на вопросы представителей СМИ. Зеленский утверждает, что игнорирует предвыборные ток-шоу не из-за боязни ... подробнее →
Люксембург – Украина: анонс и прогноз на матч25.03.2019 15:30
Сегодня сборная Украины после нулевой ничьи на поле действующего чемпиона Европы Португалии сыграет второй матч в отборе на Евро-2020, сообщает iSport.ua . В 21:45 на стадионе Жози Бартель наша ... подробнее →
Microsoft выпустила тестовую версию "хромированного" браузера Edge25.03.2019 15:15
В Сети стала доступна тестовая версия нового браузера Microsoft Edge. Она находится в доступе на некоторых китайских интернет-ресурсах. Однако разработчики предупреждают, что данная версия не ... подробнее →
Зеленский рассказал, вернет ли он сериал «Сваты» на телеэкраны, когда станет президентом25.03.2019 15:01
Как передает replyua.net , популярный украинский финансовый эксперт, банкир Сергей Фурса в своем блоге пишет о том, что вчера телезрители могли посмотреть эпическое интервью кандидата в ... подробнее →
Трамп и Меркель созвонились ради Украины: подробности25.03.2019 14:46
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщили в Белом доме и в ... подробнее →
В ОРДО заявили о запуске доменной печи на «ДМЗ»25.03.2019 14:30
В неподконтрольном украинскому правительству Донецке Донецкий металлургический завод запустил в работу доменную печь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый «депутат «народного совета ДНР» Владислав Бердичевский . В своей ... подробнее →
В Джакарте открыли первую в стране линию метро25.03.2019 14:15
В Джакарте прошла торжественная церемония открытия первых станций метрополитена, сообщает replyua.net . Первая в стране линия метро пересекает центр индонезийской столицы с севера на юг. При этом её ... подробнее →
На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей: подробности25.03.2019 14:01
Страна-агрессор Российская Федерация решила, что не будет направлять своих наблюдателей на выборы украинского президента, которые состоятся уже в ближайшее воскресение, 31 марта. Как ... подробнее →
На концерте Валерия Меладзе началась драка со стрельбой: все подробности25.03.2019 13:45
В российской столице случилась массовая драка, во время которой также прозвучали выстрелы. Как передает replyua.net, инцидент начался во время выступления известного певца Валерия Меладзе на ... подробнее →
Freedom Jazz впервые назвали причину отказа от участия в Евровидение 201925.03.2019 13:30
Популярная группа Freedom Jazz, которая в Нацотборе на Евровидение 2019 заняла вторую строчку, рассказала, почему не поехала на песенный конкурс вместо MARUV, сообщает Znaj.ua . Стоит отметить, что ... подробнее →
Президентские выборы: украинцы назвали лидеров избирательной гонки25.03.2019 13:15
Согласно итогам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 14 по 22 марта, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 32,1% украинцев. После Зеленского в ... подробнее →
Выборы-2019: Зеленский рассказал, как планирует защищать украинский язык25.03.2019 13:00
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский озвучил свою позицию по языковому вопросу, который в Украине остается весьма болезненным, поскольку стал причиной раскола страны, передает ... подробнее →
Приметы на 25 марта: что категорически нельзя делать в день Феофана25.03.2019 12:45
25 марта - день памяти святого преподобного Феофана Исповедника - византийского монаха, летописца и богослова. В народе "Феофан – проломи наст". В этот день продолжали встречать весну, ... подробнее →
«Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным25.03.2019 12:31
Украинский комик, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил, свое заявление о намерении стать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление ... подробнее →
Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести25.03.2019 12:15
Количество жертв мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Янчэн (провинция Цзянсу) 21 марта по состоянию на 24 марта увеличилось до 64 человек, еще 28 считаются ... подробнее →
25 марта в Украину придут сильные магнитные бури25.03.2019 12:02
В понедельник, 25 марта, в Украине начнутся магнитные бури. Как сообщает replyua.net , сильное магнитное возмущение третьего ровня будет наблюдаться в понедельник. В Лаборатории рентгеновской ... подробнее →
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