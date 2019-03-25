Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор25.03.2019 22:28
С 1 апреля 2019 года Министерство здравоохранения прекращает финансирование лечения пациентов, которые еще не заключили договор с семейными врачами. Однако это не значит, что возможности подписать ... подробнее →
Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%25.03.2019 21:45
Тибетский гороскоп — это невероятный микс из гадания, нумерологии и астрологии. Прогноз, составленный монахами Тибета сотни лет тому назад, отвечает на вопросы, с кем вам дружить, кого ... подробнее →
В ГПСУ сообщили о проблемах на КПВВ «Золотое»25.03.2019 21:20
Открытый по инициативе украинской стороны пункт пропуска «Золотое» в Луганской области не функционирует из-за того, что члены НВФ ОРЛО не пропускают граждан. Об этом сообщил представитель ГПСУ Олег Слободян. Он уточнил, что все представители ... подробнее →
По 7 гривен бонусного навара с каждой капусты и не только: еще один «лохотрон» в супермаркетах25.03.2019 21:03
Возмущенный покупатель с Киевщины написал гневный пост в Фейсбуке. Александр Мазуренко рассказал, как его обвесили в супермаркете, в группе "Боярка". На контрольных весах в овощном отделе мужчина ... подробнее →
До КПВВ на овощной тележке: как путешествуют маломобильные жители ОРЛО25.03.2019 20:45
Чтобы добраться до пункта пропуска «Станица Луганская», маломобильные граждане платят несколько сотен российских рублей за подвоз на тележке для овощей. Об этом написал в Facebook ... подробнее →
Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ25.03.2019 20:30
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили военнослужащим порядок реализации своего конституционного права и гражданского долга по участию в выборах президента Украины в случае отсутствия ... подробнее →
Бойцы ВСУ отбили две атаки членов НВФ: появились подробности25.03.2019 20:16
Украинские военные отбили атаки подразделений НВФ, которые пытались осуществить прорыв ДРГ и обстреляли опорный пункт, в результате чего два бойца ВСУ получили ранения. Об этом сообщили в штабе ... подробнее →
Медики рассказали, кому нельзя есть суши25.03.2019 20:00
Многие люди любят суши и не задумываются о том, что далеко не всем можно их употреблять. О том, кому от них лучше отказаться пишет comments.ua. Западные эксперты рассказали, что по сравнению с ... подробнее →
В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели25.03.2019 19:45
Наиболее комфортной погода будет лишь ближе к выходным, а пока в Украине прогнозируется похолодание. Как рассказала в Facebook синоптик Наталь Диденко, со среды, 27 марта, стоит ожидать дожди, мокрый ... подробнее →
Главарь ОРЛО заявил о готовности к «прямому диалогу» с новым президентом Украины25.03.2019 19:28
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что не признает нового президента Украины однако, готов вести с ним прямой диалог. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ. По словам главаря ... подробнее →
«Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ25.03.2019 19:00
Бывший командир разведывательной роты полка «Азов» Сергей «Боцман» Коротких в эфире «5 канала» рассказал о крахе РФ, а также переходе ее земель под украинскую власть, передает replyua.net . По его словам, ... подробнее →
Из-за таяния ледников пробудились опасные вирусы25.03.2019 18:40
Количество ледников на планете продолжает уменьшаться. Глобальное потепление и следующее за ним таянье ледников приводит к пробуждению бактерий и вирусов, вызывающих опасные архаичные заболевания, ... подробнее →
Военный туризм: иностранцев приглашают в тур на Донбасс за 11 тысяч25.03.2019 18:21
На крупнейшем сайте путешествий жителям Великобритании предлагают частную экскурсию, которая позволит увидеть последствия войны на Донбассе своими глазами. За это иностранцам нужно будет заплатить ... подробнее →
Украина выступила с новым предложением по обмену пленными25.03.2019 18:05
Киев предлагает Москве в ближайшую субботу, 30 марта, осуществить обмен 25 украинцев в обмен на 25 осужденных в Украине россиян. Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет25.03.2019 17:48
Чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе для укрепления здоровья, нужно внимательнее проверять ингредиенты, указанные на упаковке, и пробовать новые вкусы. Такой совет дала ... подробнее →
Мокрий сніг та зниження температури: синоптик розповіла, чого чекати від погоди на цьому тижні25.03.2019 17:33
Український синоптик Наталя Діденко на своїй особистій сторінці у «Фейсбук» дала свіжий прогноз погоди на найближчий тиждень , з 25 березня по 31 березня, передає ... подробнее →
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