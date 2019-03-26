Вчера, 25 марта, из оккупированного Крыма в пункт пропуска "Чонгар" приехал уроженец Кировоградской области, который жил на оккупированном полуострове. Информацию предоставляет пресс-центр ГПСУ, ... подробнее →

В пресс-службе мобильного оператора НВФ «ЛНР» «Лугаком» сообщили о серьезных перебоях со связью. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com . В ... подробнее →

С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, четыре раза применив запрещенное "Минском" оружие, израсходовав 31 мину калибров 120 и 82 мм. Об этом ... подробнее →

Украинская сторона подтвердила факт переезда старшего прапорщика запаса ВСУ Юрия Аушева на временно неподконтрольную территорию Донбасса, где проживает его семья. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

На оккупированном Донбассе 15 февраля лишился жизни очередной террорист "ДНР" по кличке Слива. Ликвидированного боевика "ДНР" опознал известный twitter-аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →

Зарплаты в так называемой «ДНР» в несколько раз ниже, чем у жителей подконтрольной Украине территории Донетчины. Об этом рассказало издание OBOZREVATEL , опираясь на данные ... подробнее →

В аннексированном Крыму ликвидирован боевик российско-оккупационных войск Александр Андреев - на его транспортировку собирают деньги всем Антрацитом. Блогер под ником Necro Mancer сообщил о ... подробнее →

Неподконтрольный Украине поселок Фрунзе Луганской области попал под обстрел в результате чего осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков ... подробнее →

Украинцы стали чаще разводиться 26.03.2019 18:44 В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили ... подробнее →