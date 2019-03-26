В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела26.03.2019 20:42
Неподконтрольный Украине поселок Фрунзе Луганской области попал под обстрел в результате чего осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков ... подробнее →
Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"26.03.2019 20:11
В аннексированном Крыму ликвидирован боевик российско-оккупационных войск Александр Андреев - на его транспортировку собирают деньги всем Антрацитом. Блогер под ником Necro Mancer сообщил о ... подробнее →
Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине26.03.2019 19:39
Зарплаты в так называемой «ДНР» в несколько раз ниже, чем у жителей подконтрольной Украине территории Донетчины. Об этом рассказало издание OBOZREVATEL , опираясь на данные ... подробнее →
Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено26.03.2019 19:09
На оккупированном Донбассе 15 февраля лишился жизни очередной террорист "ДНР" по кличке Слива. Ликвидированного боевика "ДНР" опознал известный twitter-аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →
Украинцы стали чаще разводиться26.03.2019 18:44
В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили ... подробнее →
В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми26.03.2019 18:10
Студента Мариупольского ПГТУ осуждена за продажу девушек в Израиль.Информация об этом опубликована в реестре судебных решений. 21 марта 2019 года прошел суд над студенткой 4 курса ПГТУ. ... подробнее →
В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев26.03.2019 17:53
На официальной странице в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда Украины заявила о завершении финансирования пенсий и жилищных субсидий за март. Сообщается, что на пенсионные выплаты в марте ... подробнее →
«Такое ощущение, что мы предлагаем какое-то г*вно»: Цимбалюк рассказал, как в России относятся к пленным. ВИДЕО26.03.2019 17:33
В процессе обмена пленными между Киевом и Москвой нет никакого прогресса, так как страна-агрессор давно наплевательски относится к своим гражданам, оказавшимся в тюрьмах чужой страны за агрессию ... подробнее →
Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу26.03.2019 17:16
Жительница Буковины в одном из магазинов купила рис, который... растворился в воде. " Сегодня " провели эксперимент и выяснили, как распознать подделку. Жительница Новоселицы Татьяна Куцин ... подробнее →
Русские танки в Киеве: в Москве рассказали, какие области Украины Россия "заберет" первыми26.03.2019 17:01
В России продолжают готовиться к захвату территории всей Украины, активно обсуждая план будущей оккупации. Старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков заявил, что ... подробнее →
В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»26.03.2019 16:39
Дворцу молодежи «Юность» в неподконтрольном украинским властям Донецке хотят присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «министр образования и ... подробнее →
Наталья Могилевская сменила место жительства26.03.2019 16:30
Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков, сообщает Главред . Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в ... подробнее →
Бойцы ВСУ при помощи квадрокоптера разгромили командный пункт НВФ. ВИДЕО26.03.2019 16:22
Украинские военнослужащие разгромили командный пункт группировки «ЛНР» в Луганской области. Операцию осуществила боевая группа К-2 54-й бригады. Такой информацией поделился в Facebook ... подробнее →
Цимбалюк раскрыл истинную причину поездки Медведчука к Медведеву. ВИДЕО26.03.2019 15:59
Виктор Медведчук ездил в Россию, чтобы послушать примерные варианты капитуляции Украины перед Россией. Об этом в своем блоге рассказал журналист Роман Цимбалюк, передает " Диалог.UA ". Ранее, ... подробнее →
Главарь "ЛНР" анонсировал переговоры с новым президентом Украины: Пасечник озвучил условия встречи26.03.2019 15:42
Проведение президентских выборов в Украине 31 марта натолкнуло марионетку Кремля главаря "ЛНР" Леонида Пасечника на желание переговоров с властями Киева. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник признался, что ... подробнее →
В пункте пропуска на границе с РФ полностью прекращено движение26.03.2019 15:19
Во временно неконтролируемом пункте пропуска на границе с РФ в районе временно оккупированного н.п. Новоборовицы полностью прекращено движение. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: ... подробнее →
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