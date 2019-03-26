В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева

26.03.2019 22:35

Украинская сторона подтвердила факт переезда старшего прапорщика запаса ВСУ Юрия Аушева на временно неподконтрольную территорию Донбасса, где проживает его семья. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Боевики резко обострили ситуацию на Донбассе, получили жесткую ответку и считают потери

26.03.2019 22:10

С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял позиции украинских военных на Донбассе, четыре раза применив запрещенное "Минском" оружие, израсходовав 31 мину калибров 120 и 82 мм. Об этом ... подробнее →

В ОРЛО серьезные проблемы с «Лугаком»: сроки восстановления неизвестны

26.03.2019 21:38

В пресс-службе мобильного оператора НВФ «ЛНР» «Лугаком» сообщили о серьезных перебоях со связью. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО СМИ, передает donpress.com . В ... подробнее →

"Меня завербовали", - на границе с Крымом инспекторы схватили боевика "ДНР"

26.03.2019 21:12

Вчера, 25 марта, из оккупированного Крыма в пункт пропуска "Чонгар" приехал уроженец Кировоградской области, который жил на оккупированном полуострове. Информацию предоставляет пресс-центр ГПСУ, ... подробнее →

В ОРЛО сообщили о ранении пенсионерки в результате обстрела

26.03.2019 20:42

Неподконтрольный Украине поселок Фрунзе Луганской области попал под обстрел в результате чего осколочные ранения руки получила 80-летняя местная жительница, а несовершеннолетний Константин Марков ... подробнее →

Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"

26.03.2019 20:11

В аннексированном Крыму ликвидирован боевик российско-оккупационных войск Александр Андреев - на его транспортировку собирают деньги всем Антрацитом. Блогер под ником Necro Mancer сообщил о ... подробнее →

Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине

26.03.2019 19:39

Зарплаты в так называемой «ДНР» в несколько раз ниже, чем у жителей подконтрольной Украине территории Донетчины. Об этом рассказало издание OBOZREVATEL , опираясь на данные ... подробнее →

Боевик Слива из танкового батальона Дружка превратился в "груз-200" - с опасным врагом Украины покончено

26.03.2019 19:09

На оккупированном Донбассе 15 февраля лишился жизни очередной террорист "ДНР" по кличке Слива. Ликвидированного боевика "ДНР" опознал известный twitter-аккаунт Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →

Украинцы стали чаще разводиться

26.03.2019 18:44

В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили ... подробнее →

В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми

26.03.2019 18:10

Студента Мариупольского ПГТУ осуждена за продажу девушек в Израиль.Информация об этом опубликована в реестре судебных решений. 21 марта 2019 года прошел суд над студенткой 4 курса ПГТУ. ... подробнее →

В ПФУ рассказали, сколько денег ушло на мартовские пенсии украинцев

26.03.2019 17:53

На официальной странице в Facebook пресс-служба Пенсионного фонда Украины заявила о завершении финансирования пенсий и жилищных субсидий за март. Сообщается, что на пенсионные выплаты в марте ... подробнее →

«Такое ощущение, что мы предлагаем какое-то г*вно»: Цимбалюк рассказал, как в России относятся к пленным. ВИДЕО

26.03.2019 17:33

В процессе обмена пленными между Киевом и Москвой нет никакого прогресса, так как страна-агрессор давно наплевательски относится к своим гражданам, оказавшимся в тюрьмах чужой страны за агрессию ... подробнее →

Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу

26.03.2019 17:16

Жительница Буковины в одном из магазинов купила рис, который... растворился в воде. " Сегодня " провели эксперимент и выяснили, как распознать подделку. Жительница Новоселицы Татьяна Куцин ... подробнее →

Русские танки в Киеве: в Москве рассказали, какие области Украины Россия "заберет" первыми

26.03.2019 17:01

В России продолжают готовиться к захвату территории всей Украины, активно обсуждая план будущей оккупации. Старший научный сотрудник Института российской истории Андрей Марчуков заявил, что ... подробнее →

В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»

26.03.2019 16:39

Дворцу молодежи «Юность» в неподконтрольном украинским властям Донецке хотят присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «министр образования и ... подробнее →

Наталья Могилевская сменила место жительства

26.03.2019 16:30

Украинская певица Наталья Могилевская, которая родилась и жила в Киеве, переехала в Харьков, сообщает Главред . Артистка решила переехать в Харьков на некоторое время, говорится на ее странице в ... подробнее →

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