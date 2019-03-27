В кабинете охраны безопасности жизнедеятельности школы № 18 в Мариуполе находилась ручная граната. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Сообщение о том, что в одной из школ ... подробнее →

Уже почти месяц украинцам выплачивают монетизированные субсидии. И пенсионеры, и трудящиеся граждане, получив наличные, вносят платежи за коммунальные услуги. Однако часть украинцев, которым льгота ... подробнее →

Метеозависимость – что это? Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха. Эксперты советуют во время магнитных ... подробнее →

Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины 27.03.2019 20:30 Лето в Украине будет коротким и прохладным. Климатологи объяснили такую тенденцию глобальным потеплением. Они сообщили, что лето закончится уже в августе и резко сменится осенними затяжными дождями. ... подробнее →

Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление 27.03.2019 20:15 Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины О своем решении политик сообщил в Facebook 27 марта. Он опубликовал текст своего заявления, в котором ... подробнее →