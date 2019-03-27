Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление

27.03.2019 20:15

Александр Мороз  объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины О своем решении политик сообщил в Facebook 27 марта. Он опубликовал текст своего заявления, в котором ... подробнее →

Переход на летнее время: украинцам немного помогли

27.03.2019 20:00

31 марта в Украине переводят часы на час вперед. В связи с этим в "Укрзализныце" рассказали, как не опоздать на поезд в тот день. Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за ... подробнее →

«Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом

27.03.2019 19:30

Жители неподконтрольной Горловки разделяют возмущение дончан, которые собрались выйти на митинг против комендантского часа. Комментарии такого рода появились в одной из групп в соцети ВКонтакте. ... подробнее →

Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина

27.03.2019 19:16

Афонские старцы сделали пророчество для Украины на ближайшие годы — нас ожидают социальные и экономические потрясения, однако будущее будет включать и положительные для народа моменты Об ... подробнее →

На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома

27.03.2019 18:45

В селе Камышеваха-1 Луганской области в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной ... подробнее →

Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль

27.03.2019 18:30

Некоторые люди недооценивают пользу влажной уборки. Британские ученые же предостерегают: домашняя пыль может содержать опасные химические соединения, которые могут ускорить развитие жировых клеток и ... подробнее →

В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос

27.03.2019 18:15

Сегодня из сообщения главного военного прокурора украинского государства Анатолия Матиоса стало известно, что в ходе проверки в одном из морских портов Украины были обнаружены тридцать шесть зенитных ... подробнее →

Зеленский ответил на призыв Вакарчука

27.03.2019 18:00

Сегодня, 27 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на призыв Святослава Вакарчука голосовать "не по приколу". Свой ответ политик выложил в Сети, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым

27.03.2019 17:45

​В Интернете опубликовано новое видео артиллерийского удара подразделений украинской армии по боевикам "ЛНР" в районе населенного пункта Золотое на Луганщине. Об этом на своей странице в ... подробнее →

Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card

27.03.2019 17:30

На мероприятии Apple Show Time компания Apple объявила о выпуске виртуальной кредитной карты Apple Card, которая будет работать без комиссий, сообщает Новое время . Получить Apple Card можно с ... подробнее →

Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности

27.03.2019 17:16

В день выборов украинского президента, 31 марта, штаб Зе!Команды и Владимира Зеленского планирует открыть свои двери для представителей средств массовой информации, передает  replyua.net . Отмечается, что у журналистов появится непосредственная ... подробнее →

Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ

27.03.2019 17:00

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Расследование катастрофы МН17: Кремль неожиданно пошел на уступки

27.03.2019 16:40

При участии представителей Нидерландов, Австралии и России состоялись трехсторонние консультации по поводу вопроса признания ответственности за крушение Boeing MH17 в 2014 году над Донбассом. Как ... подробнее →

Выборы президента Украины: Вакарчук записал важное видеообращение к украинцам

27.03.2019 16:20

Популярный рок-исполнитель, лидер «Океан Эльзы»  Святослав Вакарчук  обратился через видеозапись к гражданам Украины, призвав всех отнестись ответственно к президентским ... подробнее →

Переход на летнее время: «Укрзализныця» показала новый график поездов

27.03.2019 16:00

В связи с переходом на летнее время в билетах на поезда с 31 марта 2019 года уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете

27.03.2019 15:48

Врачи назвали фастфуд, который можно есть на диете. Попадая в рестораны быстрого питания и соблюдая диету, твоя первая реакция – отказаться от перекуса в приятной компании. Спешим тебя ... подробнее →

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