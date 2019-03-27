Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление 27.03.2019 20:15 Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины О своем решении политик сообщил в Facebook 27 марта. Он опубликовал текст своего заявления, в котором ... подробнее →

Переход на летнее время: украинцам немного помогли 27.03.2019 20:00 31 марта в Украине переводят часы на час вперед. В связи с этим в "Укрзализныце" рассказали, как не опоздать на поезд в тот день. Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за ... подробнее →