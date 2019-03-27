Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь27.03.2019 22:22
Метеозависимость – что это? Это болезненная реакция организма на изменение погоды, например, перепады атмосферного давления или температуры воздуха. Эксперты советуют во время магнитных ... подробнее →
Монетизация субсидий: в Ощадбанке принимают не все доверенности27.03.2019 22:05
Уже почти месяц украинцам выплачивают монетизированные субсидии. И пенсионеры, и трудящиеся граждане, получив наличные, вносят платежи за коммунальные услуги. Однако часть украинцев, которым льгота ... подробнее →
В мариупольской школе нашли гранату27.03.2019 21:46
В кабинете охраны безопасности жизнедеятельности школы № 18 в Мариуполе находилась ручная граната. Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Сообщение о том, что в одной из школ ... подробнее →
Нибиру начала поражать человечество: ученые забили тревогу27.03.2019 21:00
Специалисты обвиняют Звезду смерти в мощных магнитных бурях. Экперты уверяют, что самочувствие жителей Земли ухудшилось из-за опасного влияния Нибиру. Планета-убийца вызвала три мощные ... подробнее →
«Зеленский впереди»: политтехнолог Порошенко озвучил кандидатов, которые окажутся во втором туре27.03.2019 20:45
Буквально за четыре дня до президентских выборов в Украине политтехнолог действующего президента нашей страны Петра Порошенко Игорь Гринив заявил, что самую большую поддержку украинцев среди тех, кто ... подробнее →
Лета не будет: климатологи дали печальный прогноз для Украины27.03.2019 20:30
Лето в Украине будет коротким и прохладным. Климатологи объяснили такую тенденцию глобальным потеплением. Они сообщили, что лето закончится уже в августе и резко сменится осенними затяжными дождями. ... подробнее →
Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление27.03.2019 20:15
Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Украины О своем решении политик сообщил в Facebook 27 марта. Он опубликовал текст своего заявления, в котором ... подробнее →
Переход на летнее время: украинцам немного помогли27.03.2019 20:00
31 марта в Украине переводят часы на час вперед. В связи с этим в "Укрзализныце" рассказали, как не опоздать на поезд в тот день. Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за ... подробнее →
«Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом27.03.2019 19:30
Жители неподконтрольной Горловки разделяют возмущение дончан, которые собрались выйти на митинг против комендантского часа. Комментарии такого рода появились в одной из групп в соцети ВКонтакте. ... подробнее →
Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина27.03.2019 19:16
Афонские старцы сделали пророчество для Украины на ближайшие годы — нас ожидают социальные и экономические потрясения, однако будущее будет включать и положительные для народа моменты Об ... подробнее →
На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома27.03.2019 18:45
В селе Камышеваха-1 Луганской области в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной ... подробнее →
Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль27.03.2019 18:30
Некоторые люди недооценивают пользу влажной уборки. Британские ученые же предостерегают: домашняя пыль может содержать опасные химические соединения, которые могут ускорить развитие жировых клеток и ... подробнее →
В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос27.03.2019 18:15
Сегодня из сообщения главного военного прокурора украинского государства Анатолия Матиоса стало известно, что в ходе проверки в одном из морских портов Украины были обнаружены тридцать шесть зенитных ... подробнее →
Зеленский ответил на призыв Вакарчука27.03.2019 18:00
Сегодня, 27 марта, кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на призыв Святослава Вакарчука голосовать "не по приколу". Свой ответ политик выложил в Сети, передает "Диалог.UA". ... подробнее →
ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым27.03.2019 17:45
В Интернете опубликовано новое видео артиллерийского удара подразделений украинской армии по боевикам "ЛНР" в районе населенного пункта Золотое на Луганщине. Об этом на своей странице в ... подробнее →
Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card27.03.2019 17:30
На мероприятии Apple Show Time компания Apple объявила о выпуске виртуальной кредитной карты Apple Card, которая будет работать без комиссий, сообщает Новое время . Получить Apple Card можно с ... подробнее →
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