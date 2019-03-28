Порошенко озвучил детали плана «П»

28.03.2019 14:45

У президента Украины Петра Порошенко есть план "Б" на случай поражения в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко, передает  ... подробнее →

Порошенко назвал условия переговоров с РФ

28.03.2019 14:30

Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают  ... подробнее →

Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах

28.03.2019 14:15

Вывод был сделан на основании анализа статистики. Работы художников, где преобладают синие тона, на аукционах продаются на 11% дороже, чем картины с главной белой цветовой гаммой, сообщает  ... подробнее →

Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ

28.03.2019 14:00

Украинские  военные нанесли мощный удар по блиндаж у противника в зоне ООС. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц». ... подробнее →

Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств

28.03.2019 13:45

Во время простуды обычно сильно повышается температура и чаще всего люди бегут в аптеку, чтобы купить антибиотики или жаропонижающие средства, хотя на самом деле можно обойтись и без них. Понизить ... подробнее →

Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя

28.03.2019 13:30

Сегодня, 28 марта, будет значительное потепление по всей территории Украины, однако во многих областях может пройти мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка

28.03.2019 13:15

Передовые подразделения украинской армии осуществили продвижение вглубь Донбасса еще на 350 метров под Горловкой и заняли новые позиции на передовой. Информацию об ... подробнее →

Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей

28.03.2019 13:00

Результаты последнего соцопроса перед президентскими выборами, проведенного центром социальных исследований «Социс», свидетельствуют о том, что во второй тур выборов с наибольшей ... подробнее →

Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время

28.03.2019 12:45

В эфире UA: Перший прозвучал анонс дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Как заявили ведущие, баттл между кандидатами запланирован на ... подробнее →

Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет

28.03.2019 12:30

Бывают хорошие и плохие приметы, поэтому лучше дважды подумать, прежде чем поднимать деньги. Настраивайте себя на позитивную волну, чтобы как можно реже вставать перед таким выбором. Говорят, что те, ... подробнее →

До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны

28.03.2019 12:15

Второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом ... подробнее →

Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение

28.03.2019 12:00

Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил в 28 километрах от временно неподконтрольного Луганска танки, пушки и минометы членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии. Как ... подробнее →

Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге

28.03.2019 11:43

Действующий президент Украины Пётр Порошенко вновь на втором месте рейтинга кандидатов на пост главы украинского государства. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Об этом ... подробнее →

УЕФА открыл "дело Мораеса"

28.03.2019 11:30

УЕФА открыл против Украины дисциплинарное дело в связи с обращениями федераций футбола Португалии и Люксембурга из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса, сообщает Апостроф . ... подробнее →

«Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе

28.03.2019 11:20

Пророссийские террористы не на шутку встревожились из-за вооружения и степени военной подготовки украинских военнослужащих. Как передает  replyua.net , об этом сообщается на ... подробнее →

В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль

28.03.2019 11:00

Благотворительный фестиваль джазовой музыки "Джаз-фест" для военнослужащих состоялся в соляной шахте в Соледаре, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ . Мероприятие ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 32 новостей)

12>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх