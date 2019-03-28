Это не земной самолет: над Аляской засняли НЛО

28.03.2019 20:41

На Аляске, в городе Анкоридж, засняли очередное НЛО. По словам очевидцев, таинственный объект имел огромный размер и был красного цвета. На кадрах видно, как за ним тянутся две струйки черного дыма, передает  Главред . В ВВС США уже заявили, что ... подробнее →

Перестаньте, он ничего не прятал: у Зеленского ответили на сообщения о вилле в Италии

28.03.2019 20:16

Участники «ЗЕ!Команды» вступились за своего лидера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировав информацию о незадекларированной вилле в одном из городов Италии. В частности, как пишет  replyua.net , на ... подробнее →

Пальчевский придумал, как без оружия выгнать Путина из Крыма

28.03.2019 20:00

Украинский телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский поделился мыслями об одной из самых наболевших проблем нашего общества - аннексии Крыма и оценил вероятность возвращение полуострова в ... подробнее →

«В Чистилище!»: Коломойского внесли в базу данных «Миротворца»

28.03.2019 19:40

Сегодня новость о внесении известного украинского олигарха Игоря Коломойского в базу «Миротворца» под названием «Чистилище», буквально потрясла множество украинцев.  ... подробнее →

Студия «95 квартал» сообщила, когда вернет на экраны сериал «Сваты»

28.03.2019 19:20

Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила ... подробнее →

Специалисты озвучили настоящую причину смерти космонавта Юрия Гагарина

28.03.2019 19:00

Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете. По ... подробнее →

«Пасхальный сюрприз»: синоптик озвучил прогноз на майские праздники в Украине

28.03.2019 18:46

Первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае. Об этом в комментарии  OBOZREVATEL  сообщил народный синоптик Леонид Горбань, ... подробнее →

Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение

28.03.2019 18:31

Биохимики из США определили, какой свет является наиболее опасным для органов зрения, - согласно их данным, это синий. Исследователи заявили, что синий свет вызывает отмирание клеток ... подробнее →

В Украине разработано электромагнитное оружие: что известно

28.03.2019 18:03

На предприятиях украинского оборонного комплекса было создано электромагнитное оружие, которое сможет выводить из строя электронику врага. Как передает  replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →

Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО

28.03.2019 17:38

Военнослужащим Украины удалось пройти вглубь оккупированного Донбасса и закрепиться в городской черте захваченной боевиками Горловки. Подразделения Вооруженных сил Украины ... подробнее →

Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города

28.03.2019 17:15

Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор. Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом ... подробнее →

Взрывы в Кропивницком: полиция озвучила причину ЧП

28.03.2019 17:00

Начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков в комментарии изданию Обозреватель сообщил, что возможной причиной ЧП в Кропивницком является отсоединение шланга от ... подробнее →

Строгие правила: с сегодняшнего дня вводятся ограничения по агитации и обнародованию результатов соцопросов

28.03.2019 16:45

28 марта, в четверг, можно будет в последний раз обнародовать результаты социологических исследований в Украине, связанных с выборами.  Как передает  replyua.net , 29 марта, в пятницу, ... подробнее →

Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО)

28.03.2019 16:30

Складной смартфон Xiaomi Mi Fold появился в новом ролике на YouTube. На видео показано, как гаджет превращается из планшета в смартфон путем сгибания в двух местах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →

Через КПВВ не пропустили женскую одежду

28.03.2019 16:15

В двух контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 27 марта зафиксированы нарушения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на  Госпогранслужбу Украины . ... подробнее →

День Х еще не настал: сколько еще будут «придерживать» курс доллара в Украине

28.03.2019 16:00

Гривна перешла к падению, вопреки заверениям экспертов, что курс доллара в Украине будут придерживать вплоть до окончания выборов президента 2019. "Вероятно, в ближайшее время гривна будет ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 52 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх