Порошенко озвучил детали плана «П»28.03.2019 14:45
У президента Украины Петра Порошенко есть план "Б" на случай поражения в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко, передает ... подробнее →
Порошенко назвал условия переговоров с РФ28.03.2019 14:30
Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают ... подробнее →
Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах28.03.2019 14:15
Вывод был сделан на основании анализа статистики. Работы художников, где преобладают синие тона, на аукционах продаются на 11% дороже, чем картины с главной белой цветовой гаммой, сообщает ... подробнее →
Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ28.03.2019 14:00
Украинские военные нанесли мощный удар по блиндаж у противника в зоне ООС. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц». ... подробнее →
Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств28.03.2019 13:45
Во время простуды обычно сильно повышается температура и чаще всего люди бегут в аптеку, чтобы купить антибиотики или жаропонижающие средства, хотя на самом деле можно обойтись и без них. Понизить ... подробнее →
Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя28.03.2019 13:30
Сегодня, 28 марта, будет значительное потепление по всей территории Украины, однако во многих областях может пройти мокрый снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает "Диалог.UA". ... подробнее →
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка28.03.2019 13:15
Передовые подразделения украинской армии осуществили продвижение вглубь Донбасса еще на 350 метров под Горловкой и заняли новые позиции на передовой. Информацию об ... подробнее →
Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей28.03.2019 13:00
Результаты последнего соцопроса перед президентскими выборами, проведенного центром социальных исследований «Социс», свидетельствуют о том, что во второй тур выборов с наибольшей ... подробнее →
Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время28.03.2019 12:45
В эфире UA: Перший прозвучал анонс дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Как заявили ведущие, баттл между кандидатами запланирован на ... подробнее →
Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет28.03.2019 12:30
Бывают хорошие и плохие приметы, поэтому лучше дважды подумать, прежде чем поднимать деньги. Настраивайте себя на позитивную волну, чтобы как можно реже вставать перед таким выбором. Говорят, что те, ... подробнее →
До +30 в апреле и похолодание в мае: синоптики удивили прогнозом погоды до конца весны28.03.2019 12:15
Второй и третий месяцы весны в Украине будут достаточно теплыми, без значительных осадков в апреле, но с дождями в мае. Об этом на пресс-конференции сказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом ... подробнее →
Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение28.03.2019 12:00
Беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил в 28 километрах от временно неподконтрольного Луганска танки, пушки и минометы членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии. Как ... подробнее →
Порошенко вернул себе второе место в президентском рейтинге28.03.2019 11:43
Действующий президент Украины Пётр Порошенко вновь на втором месте рейтинга кандидатов на пост главы украинского государства. Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Об этом ... подробнее →
УЕФА открыл "дело Мораеса"28.03.2019 11:30
УЕФА открыл против Украины дисциплинарное дело в связи с обращениями федераций футбола Португалии и Люксембурга из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса, сообщает Апостроф . ... подробнее →
«Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе28.03.2019 11:20
Пророссийские террористы не на шутку встревожились из-за вооружения и степени военной подготовки украинских военнослужащих. Как передает replyua.net , об этом сообщается на ... подробнее →
В Соледаре состоялся подземный джазовый фестиваль28.03.2019 11:00
Благотворительный фестиваль джазовой музыки "Джаз-фест" для военнослужащих состоялся в соляной шахте в Соледаре, - сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает ОстроВ . Мероприятие ... подробнее →
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Члены НВФ стянули под Луганск тяжелое вооружение12:00
- «Вата что-то подозревает»: у боевиков «ДНР» настоящая паника из-за действий ВСУ на Донбассе11:20
- На Донетчине арестован глава сельсовета за организацию «референдума ДНР»09:45
- Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе08:49
- Российские наемники задержали пожилую женщину, приняв ее за агента СБУ08:30
- В мариупольской школе нашли гранату 21:46
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Порошенко озвучил детали плана «П»14:45
- Порошенко назвал условия переговоров с РФ14:30
- Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах14:15
- Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ14:00
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя 13:30
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка13:15
- Последний опрос перед выборами: Бойко и Тимошенко потеряли голоса избирателей13:00
- Дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко: журналисты назвали дату и время12:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»
- Тибетский гороскоп: узнай свою судьбу с точностью 97%