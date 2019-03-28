Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают ... подробнее →

У президента Украины Петра Порошенко есть план "Б" на случай поражения в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко, передает ... подробнее →

Cудья, входящая в состав Комиссии по международной торговле США, порекомендовала запретить продажи некоторых смартфонов iPhone в Штатах. Причиной стало то что компанию Apple признали виновной в ... подробнее →

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил об изменениях в системе начисления субсидий: если у субсидианта имеются просрочки в оплате ЖКУ и он получает монетизированную субсидию, то на ... подробнее →

Ученые назвали цвет, повышающий цену картин на аукционах 28.03.2019 14:15 Вывод был сделан на основании анализа статистики. Работы художников, где преобладают синие тона, на аукционах продаются на 11% дороже, чем картины с главной белой цветовой гаммой, сообщает ... подробнее →

Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ 28.03.2019 14:00 Украинские военные нанесли мощный удар по блиндаж у противника в зоне ООС. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц». ... подробнее →