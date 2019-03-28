Сегодня новость о внесении известного украинского олигарха Игоря Коломойского в базу «Миротворца» под названием «Чистилище», буквально потрясла множество украинцев. ... подробнее →

Украинский телеведущий и общественный деятель Андрей Пальчевский поделился мыслями об одной из самых наболевших проблем нашего общества - аннексии Крыма и оценил вероятность возвращение полуострова в ... подробнее →

Участники «ЗЕ!Команды» вступились за своего лидера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, прокомментировав информацию о незадекларированной вилле в одном из городов Италии. В частности, как пишет replyua.net , на ... подробнее →

На Аляске, в городе Анкоридж, засняли очередное НЛО. По словам очевидцев, таинственный объект имел огромный размер и был красного цвета. На кадрах видно, как за ним тянутся две струйки черного дыма, передает Главред . В ВВС США уже заявили, что ... подробнее →

Биохимики из США определили, какой свет является наиболее опасным для органов зрения, - согласно их данным, это синий. Исследователи заявили, что синий свет вызывает отмирание клеток ... подробнее →

Первое весеннее повышение температуры в Украине ожидается уже в апреле, а настоящая жара придет в мае. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил народный синоптик Леонид Горбань, ... подробнее →

Расследование смерти первого космонавта Юрия Гагарина вела Государственная комиссия. После был подготовлен отчет, который состоял из 29 томов, а все детали трагедии строго держались в секрете. По ... подробнее →

Украинский телесериал «Сваты» производства студии «Квартал 95» после вступления в законную силу решения Окружного административного суда, отменившего запрет на показ сериала, может вернуться на украинские телеканалы. Об этом сообщила ... подробнее →

Начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков в комментарии изданию Обозреватель сообщил, что возможной причиной ЧП в Кропивницком является отсоединение шланга от ... подробнее →

Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор. Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом ... подробнее →

На предприятиях украинского оборонного комплекса было создано электромагнитное оружие, которое сможет выводить из строя электронику врага. Как передает replyua.net , об этом идет речь в ... подробнее →

Появилось новое видео гибкого смартфона Xiaomi (ВИДЕО) 28.03.2019 16:30 Складной смартфон Xiaomi Mi Fold появился в новом ролике на YouTube. На видео показано, как гаджет превращается из планшета в смартфон путем сгибания в двух местах, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . ... подробнее →

Через КПВВ не пропустили женскую одежду 28.03.2019 16:15 В двух контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, 27 марта зафиксированы нарушения, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины . ... подробнее →