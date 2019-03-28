Украинские военные нанесли мощный удар по блиндаж у противника в зоне ООС. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц». ... подробнее →

Вывод был сделан на основании анализа статистики. Работы художников, где преобладают синие тона, на аукционах продаются на 11% дороже, чем картины с главной белой цветовой гаммой, сообщает ... подробнее →

Комплексные переговоры с Российской Федерацией Украина должна вести при участии международных партнеров, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает "Интерфакс", передают ... подробнее →

У президента Украины Петра Порошенко есть план "Б" на случай поражения в президентских выборах. Об этом он рассказал в интервью украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Порошенко, передает ... подробнее →