Палеонтологи нашли древнюю птицу с «сюрпризом» 28.03.2019 22:25 Внутри птицы, судя по всему, было яйцо. Группа ученых объявила об обнаружении в Китае окаменелых останков птицы, которая обитала на Земле порядка 110 млн лет назад. Внутри птицы, судя по всему, ... подробнее →

В “ДНР” подорожал выезд из "республики" 28.03.2019 21:45 Последнее время на КПВВ “Майорск” наблюдаются километровые вереницы из автомобилей. Как сообщают местные жители, боевики “ДНР” штучно создают очереди, а потом выставляют таксу в 250 рублей с автомобиля для перемещения в льготную. На ... подробнее →