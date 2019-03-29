Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе29.03.2019 22:45
С начала текущих сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинских военнослужащий погиб, а двое были ранены, сообщает Сегодня с ссылкой на ... подробнее →
Популярный женский препарат признан опасным для жизни29.03.2019 22:23
В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья. В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передает ... подробнее →
По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта29.03.2019 22:01
В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и ... подробнее →
Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла29.03.2019 21:36
Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и ... подробнее →
"Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох29.03.2019 21:07
Известный украинский политический обозреватель Карл Волох уверен, что юморист Владимир Зеленский не будет сниматься с выборов в пользу Юлии Тимошенко. Волох прокомментировал в Facebook предстоящие ... подробнее →
Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ29.03.2019 20:38
Вчера на заседании ТСК, разбирающейся с причинами убийственно низкой обороноспособности ВСУ к 2014 году, прозвучал интересный факт: меньше, чем за год руководства министерством обороны полковником ... подробнее →
Три сценария финала президентских выборов29.03.2019 20:05
Победитель почти известен, но будущее страны в тумане Избирательная гонка выходит на финишную прямую, и потенциальные победители первого тура голосования уже обозначились. Их трое, а значит и ... подробнее →
Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать29.03.2019 19:30
По традиции, при замужестве девушка берет фамилию своего избранника. Однако далеко не все знают о том, что в народе существует ряд примет, связанных с этим обрядом. О них пишет from-ua. Если ... подробнее →
Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?29.03.2019 19:04
В Украине все громче и громче звучат призывы вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, отмененное правительством пару лет назад. Идут эти призывы от разных ... подробнее →
Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную29.03.2019 18:31
Исследователи утверждают, что наш мозг является биологическим компьютером, и наше сознание — это выполняемая этим компьютером программа, которая никуда не исчезает даже после нашей смерти, ... подробнее →
За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО29.03.2019 18:00
До выборов Президента Украины осталось всего несколько дней. Журналисты 0629 отправились на улицы города, чтобы узнать, за кого же будут голосовать жители Мариуполя. Часть респондентов ... подробнее →
Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года29.03.2019 17:35
Весна уже наступила! И хотя местами еще лежит снег, да и зима предпринимает робкие попытки напомнить о себе, весеннее настроение уже будоражит сердца одиноких людей, надеющихся встретить свою вторую ... подробнее →
Как общественники будут следить за выборами президента Украины29.03.2019 17:15
Гражданская сеть «Опора» будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины на основе статистический выборки. Как передает корреспондент « Донецких новостей ... подробнее →
ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом29.03.2019 16:51
В центре неподконтрольного Донецка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Об этом сообщается в группе «Типичный водитель Донецк» в соцсети Вконтакте, передает ... подробнее →
Украина усилила безопасность на границе с Крымом29.03.2019 16:29
Руководством Государственной пограничной службой были усилены меры безопасности на территории административной границы с оккупированным Россией Крымом. По словам помощника начальника Херсонского ... подробнее →
Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку29.03.2019 16:12
Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ якобы взяли под свой контроль ряд высот вблизи неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом он сообщил в эфире телеканала ... подробнее →
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