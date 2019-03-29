Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе

29.03.2019 22:45

С начала текущих сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинских военнослужащий погиб, а двое были ранены, сообщает Сегодня с ссылкой на ... подробнее →

Популярный женский препарат признан опасным для жизни

29.03.2019 22:23

В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья. В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передает ... подробнее →

По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта

29.03.2019 22:01

В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и ... подробнее →

Тимошенко пришла на теледебаты и сразу ушла

29.03.2019 21:36

Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и ... подробнее →

"Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох

29.03.2019 21:07

Известный украинский политический обозреватель Карл Волох уверен, что юморист Владимир Зеленский не будет сниматься с выборов в пользу Юлии Тимошенко. Волох прокомментировал в Facebook предстоящие ... подробнее →

Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ

29.03.2019 20:38

Вчера на заседании ТСК, разбирающейся с причинами убийственно низкой обороноспособности ВСУ к 2014 году, прозвучал интересный факт: меньше, чем за год руководства министерством обороны полковником ... подробнее →

Три сценария финала президентских выборов

29.03.2019 20:05

Победитель почти известен, но будущее страны в тумане Избирательная гонка выходит на финишную прямую, и потенциальные победители первого тура голосования уже обозначились. Их трое, а значит и ... подробнее →

Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать

29.03.2019 19:30

По традиции, при замужестве девушка берет фамилию своего избранника. Однако далеко не все знают о том, что в народе существует ряд примет, связанных с этим обрядом. О них пишет from-ua. Если ... подробнее →

Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?

29.03.2019 19:04

В Украине все громче и громче звучат призывы вернуть государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, отмененное правительством пару лет назад. Идут эти призывы от разных ... подробнее →

Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную

29.03.2019 18:31

Исследователи утверждают, что наш мозг является биологическим компьютером, и наше сознание — это выполняемая этим компьютером программа, которая никуда не исчезает даже после нашей смерти, ... подробнее →

За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО

29.03.2019 18:00

До выборов Президента Украины осталось всего несколько дней. Журналисты 0629 отправились на улицы города, чтобы узнать, за кого же будут голосовать жители Мариуполя. Часть респондентов ... подробнее →

Каким знакам Зодиака суждено встретить свою вторую половинку весной 2019 года

29.03.2019 17:35

Весна уже наступила! И хотя местами еще лежит снег, да и зима предпринимает робкие попытки напомнить о себе, весеннее настроение уже будоражит сердца одиноких людей, надеющихся встретить свою вторую ... подробнее →

Как общественники будут следить за выборами президента Украины

29.03.2019 17:15

Гражданская сеть «Опора» будет проводить параллельный подсчет голосов на выборах президента Украины на основе статистический выборки. Как передает корреспондент « Донецких новостей ... подробнее →

ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом

29.03.2019 16:51

В центре неподконтрольного Донецка произошло ДТП с участием легкового автомобиля и троллейбуса. Об этом сообщается в группе «Типичный водитель Донецк» в соцсети Вконтакте, передает ... подробнее →

Украина усилила безопасность на границе с Крымом

29.03.2019 16:29

Руководством Государственной пограничной службой были усилены меры безопасности на территории административной границы с оккупированным Россией Крымом. По словам помощника начальника Херсонского ... подробнее →

Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку

29.03.2019 16:12

Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ якобы взяли под свой контроль ряд высот вблизи неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области. Об этом он сообщил в эфире телеканала ... подробнее →

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