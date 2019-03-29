Лидер «Батькивщины» и кандидат в президенты Юлия Тимошенко приехала на дебаты на «Общественном», в то время, как ее оппоненты — действующий президент Петр Порошенко и ... подробнее →

В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и ... подробнее →

В Германии популярное противозачаточное средство "Жанин" признали опасным для здоровья. В таблетках нашли вещества, которые в 1,6 раза повышают риск развития венозной тромбоэмболии, передает ... подробнее →

С начала текущих сутки противник 10 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинских военнослужащий погиб, а двое были ранены, сообщает Сегодня с ссылкой на ... подробнее →

Три сценария финала президентских выборов 29.03.2019 20:05 Победитель почти известен, но будущее страны в тумане Избирательная гонка выходит на финишную прямую, и потенциальные победители первого тура голосования уже обозначились. Их трое, а значит и ... подробнее →