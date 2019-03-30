Путин готовит Украине новую ловушку с Донбассом: чего ожидать Киеву30.03.2019 22:40
Хозяин Кремля Владимир Путин готов вернуть Донбасс в состав Украины, так как он понимает, что для Киева этот регион станет камнем на шее. Как передает replyua.net со ... подробнее →
Украинцы могут не платить ПриватБанку? Комиссию признали незаконной30.03.2019 22:20
Начисления «за предоставление финансового инструмента» объявлены внезакона. Украинцам рассказали о том, какая комиссия ПриватБанка может считаться незаконной, а значит необязательна ... подробнее →
Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта30.03.2019 22:00
Одни диетологи советуют радикально изменить свой рацион, чтобы достичь желаемого эффекта. Но часто это приводит к стрессу, ведь любимая пища под запретом. Поэтому после окончания диеты люди ... подробнее →
Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию30.03.2019 21:40
23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону. После задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию ... подробнее →
Павел Гриб прекратил голодать30.03.2019 21:20
В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве украинец не нуждается, заявили в России. Осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которую объявил 25 марта. Об этом ... подробнее →
Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП30.03.2019 21:00
Главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор. Об этом заявила бывший адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, передает КHARKIV Today . ... подробнее →
Если Россия не признает выборы в Украине: названы три сценария с громкими политическими "самоубийствами"30.03.2019 20:40
Публицист Сергей Климовский считает, что есть вероятность непризнания президентских выборов в Украине со стороны страны-агрессора Российской Федерации. В случае, если в Москве отважатся не признать ... подробнее →
В Ровенской области после прививки от гепатита и полиомиелита умер шестимесячный ребенок – полиция30.03.2019 20:20
Причину смерти шестимесячной девочки, скончавшейся в Костополе через четыре часа после вакцинации, определит экспертиза, отметили в полиции Ровенской области . 29 марта в Костополе Ровенской области после проведения вакцинации от гепатита и полиомиелита ... подробнее →
В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии30.03.2019 20:00
Сельское хозяйство стало сегодня одной из сфер, где наблюдается достаточно активное внедрение новых технологий. Логика аграриев очень простая - автоматизация процессов позволяет получить ... подробнее →
Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"30.03.2019 19:40
Временная российская оккупационная администрация Крыма решила продать имущество двух алуштинских пансионатов - "Днепр" и "ХИИТовец". Они и еще четыре здравницы с 2015 года были отданы в аренду под реализацию инвестпроектов фирмам разыскиваемого украинскими ... подробнее →
Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное30.03.2019 19:20
В прифронтовой поселок Опытное (Донецкая обл.), расположенный вблизи Донецкого аэропорта, за два года превратился в призрак, где нет ни одного уцелевшего дома. Оставшиеся там жить люди ... подробнее →
Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе30.03.2019 19:00
Главное управления разведки Министерства обороны Украины фиксирует активизацию оккупантов Донбасса. В последнее время значительно выросло число обстрелов. Не исключено, что всё это ... подробнее →
Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"30.03.2019 18:40
Ни избирательных прав, ни прав на пенсию и другие формы социального обеспечения не дают так называемые "российские паспорта", которые с подачи Кремля хотят раздать в террористических "ДНР" и "ЛНР". ... подробнее →
В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower30.03.2019 18:20
Представители Apple сообщали, что компания официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower. По словам вице-президента Apple по разработке оборудования Дэн Риччио, зарядка не соответствует высоким стандартам качества компании. Он также ... подробнее →
Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрелов30.03.2019 18:00
Представители СММ ОБСЕ в Украине заявили об обострении ситуации в Донецкой области, где стало больше обстрелов и взрывов. Так, в период с вечера 27 марта по вечер 28 марта Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня ... подробнее →
Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель30.03.2019 17:40
РФ перебросила в границе с Украиной группировку из сотен тысяч военных. Россия подготовится к наступлению на Украину за пару недель Такое мнение высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, ... подробнее →
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР22:10
- В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей21:52
- Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО 21:22
- "Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов20:49
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России