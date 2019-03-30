23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону. После задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию ... подробнее →

Одни диетологи советуют радикально изменить свой рацион, чтобы достичь желаемого эффекта. Но часто это приводит к стрессу, ведь любимая пища под запретом. Поэтому после окончания диеты люди ... подробнее →

Начисления «за предоставление финансового инструмента» объявлены внезакона. Украинцам рассказали о том, какая комиссия ПриватБанка может считаться незаконной, а значит необязательна ... подробнее →

Хозяин Кремля Владимир Путин готов вернуть Донбасс в состав Украины, так как он понимает, что для Киева этот регион станет камнем на шее. Как передает replyua.net со ... подробнее →

Причину смерти шестимесячной девочки, скончавшейся в Костополе через четыре часа после вакцинации, определит экспертиза, отметили в полиции Ровенской области . 29 марта в Костополе Ровенской области после проведения вакцинации от гепатита и полиомиелита ... подробнее →

Публицист Сергей Климовский считает, что есть вероятность непризнания президентских выборов в Украине со стороны страны-агрессора Российской Федерации. В случае, если в Москве отважатся не признать ... подробнее →

Главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор. Об этом заявила бывший адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, передает КHARKIV Today . ... подробнее →

В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве украинец не нуждается, заявили в России. Осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которую объявил 25 марта. Об этом ... подробнее →

В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии 30.03.2019 20:00 Сельское хозяйство стало сегодня одной из сфер, где наблюдается достаточно активное внедрение новых технологий. Логика аграриев очень простая - автоматизация процессов позволяет получить ... подробнее →

Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули" 30.03.2019 19:40 Временная российская оккупационная администрация Крыма решила продать имущество двух алуштинских пансионатов - "Днепр" и "ХИИТовец". Они и еще четыре здравницы с 2015 года были отданы в аренду под реализацию инвестпроектов фирмам разыскиваемого украинскими ... подробнее →