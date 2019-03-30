Путин готовит Украине новую ловушку с Донбассом: чего ожидать Киеву

30.03.2019 22:40

Хозяин Кремля  Владимир Путин  готов вернуть Донбасс в состав Украины, так как он понимает, что для Киева этот регион станет камнем на шее. Как передает  replyua.net  со ... подробнее →

Украинцы могут не платить ПриватБанку? Комиссию признали незаконной

30.03.2019 22:20

Начисления «за предоставление финансового инструмента» объявлены внезакона. Украинцам рассказали о том, какая комиссия ПриватБанка может считаться незаконной, а значит необязательна ... подробнее →

Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта

30.03.2019 22:00

Одни диетологи советуют радикально изменить свой рацион, чтобы достичь желаемого эффекта.  Но часто это приводит к стрессу, ведь любимая пища под запретом. Поэтому после окончания диеты люди ... подробнее →

Денисова: Крымских татар, задержанных оккупантами, перевезли в Россию

30.03.2019 21:40

23 крымских татар оккупанты перевезли в СИЗО на территории Ростова-на-Дону. После  задержаний и обысков в домах крымских татар под Симферополем оккупанты перевезли арестованных на территорию ... подробнее →

Павел Гриб прекратил голодать

30.03.2019 21:20

В стационарно-медицинской помощи и оперативном вмешательстве украинец не нуждается, заявили в России. Осужденный в России украинец Павел Гриб прекратил голодовку, которую объявил 25 марта. Об этом ... подробнее →

Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП

30.03.2019 21:00

Главной фигурантке смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой могут смягчить приговор. Об этом заявила бывший адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, передает  КHARKIV Today . ... подробнее →

Если Россия не признает выборы в Украине: названы три сценария с громкими политическими "самоубийствами"

30.03.2019 20:40

Публицист Сергей Климовский считает, что есть вероятность непризнания президентских выборов в Украине со стороны страны-агрессора Российской Федерации. В случае, если в Москве отважатся не признать ... подробнее →

В Ровенской области после прививки от гепатита и полиомиелита умер шестимесячный ребенок – полиция

30.03.2019 20:20

Причину смерти шестимесячной девочки, скончавшейся в Костополе через четыре часа после вакцинации, определит экспертиза, отметили в полиции Ровенской области . 29 марта в Костополе Ровенской области после проведения вакцинации от гепатита и полиомиелита ... подробнее →

В сельском хозяйстве активно внедряются современные технологии

30.03.2019 20:00

Сельское хозяйство стало сегодня одной из сфер, где наблюдается достаточно активное внедрение новых технологий. Логика аграриев очень простая - автоматизация процессов позволяет получить ... подробнее →

Царева лишили двух санаториев в оккупированном Крыму. Экс- "регионал" жалуется, что его "обманули"

30.03.2019 19:40

Временная российская оккупационная администрация Крыма решила продать имущество двух алуштинских пансионатов - "Днепр" и "ХИИТовец". Они и еще четыре здравницы с 2015 года были отданы в аренду под реализацию инвестпроектов фирмам разыскиваемого украинскими ... подробнее →

Какая здесь война. Это душегубка, – жительница поселка Опытное

30.03.2019 19:20

В прифронтовой поселок Опытное (Донецкая обл.), расположенный вблизи Донецкого аэропорта, за два года превратился в призрак, где нет ни одного уцелевшего дома. Оставшиеся там жить люди ... подробнее →

Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе

30.03.2019 19:00

Главное управления разведки Министерства обороны Украины фиксирует активизацию оккупантов Донбасса. В последнее время значительно  выросло число обстрелов.  Не исключено, что всё это ... подробнее →

Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"

30.03.2019 18:40

Ни избирательных прав, ни прав на пенсию и другие формы социального обеспечения не дают так называемые "российские паспорта", которые с подачи Кремля хотят раздать в террористических "ДНР" и "ЛНР". ... подробнее →

В Apple сообщили, что больше не буду выпускать зарядку AirPower

30.03.2019 18:20

Представители Apple сообщали, что компания официально отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower. По словам вице-президента Apple по разработке оборудования Дэн Риччио, зарядка не соответствует высоким стандартам качества компании. Он также ... подробнее →

Донецкая фильтровальная станция оказалась в зоне обстрелов

30.03.2019 18:00

Представители СММ ОБСЕ в Украине заявили об обострении ситуации в Донецкой области, где стало больше обстрелов и взрывов. Так, в период с вечера 27 марта по вечер 28 марта Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня ... подробнее →

Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель

30.03.2019 17:40

РФ перебросила в границе с Украиной группировку из сотен тысяч военных. Россия подготовится к наступлению на Украину за пару недель Такое мнение высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, ... подробнее →

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