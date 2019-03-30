Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта 30.03.2019 15:20 Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. По состоянию на день сегодня, 30 марта, ситуация в пунктах пропуска ... подробнее →

Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение 30.03.2019 15:00 Весь апрель аварийно опасным, особенно последние дни месяца. Апрель в целом будет благоприятным месяцем. Даже можно сказать так: апрель – это силовая точка года, когда нужно активно разрабатывать собственные стратегии и планы, поскольку этот месяц ... подробнее →