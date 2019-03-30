Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта30.03.2019 15:20
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. По состоянию на день сегодня, 30 марта, ситуация в пунктах пропуска ... подробнее →
Гороскоп на апрель-2019: Рыбы, готовьтесь к катастрофам, а Козерогов ждет везение30.03.2019 15:00
Весь апрель аварийно опасным, особенно последние дни месяца. Апрель в целом будет благоприятным месяцем. Даже можно сказать так: апрель – это силовая точка года, когда нужно активно разрабатывать собственные стратегии и планы, поскольку этот месяц ... подробнее →
В начале недели ещё одно похолодание: синоптики обновили прогноз30.03.2019 14:40
31 марта, в воскресенье, в Украине ожидается сухая, тёплая и малооблачная погода, и такие погодные условия сохранятся в понедельник, 1 апреля. Как сообщает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев30.03.2019 14:20
В штабе Операции Объединенных сил добавили, что, по сравнению с предыдущими сутками, обстановка на временно оккупированном Донбассе значительно обострилась. ... подробнее →
"Мечта в клетке": тысячи мигрантов помещены за колючую проволоку на границе США30.03.2019 14:00
Чтобы обработать все заявки о предоставлении убежища в США, власти перевели сотни пограничников с южных КПП. Миграционный кризис на юге США привел к тому, что министерство внутренней безопасности ... подробнее →
В ЕС отказались переводить часы на летнее и зимнее время.30.03.2019 13:40
Уже с 2021 года у стран-членов Евросоюза появится возможность самостоятельно принимать решение о целесообразности перевода часов на зимнее или летнее время. Как передает replyua.net со ... подробнее →
В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты30.03.2019 13:20
Работодатели настояли. Минсоцполитики удивило соглашательством. В Украине в целом позитивно оценили инициативу Министерства социальной политики, разрешающую сотрудникам, которым не платят ... подробнее →
Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины30.03.2019 13:00
Синди Маккейн, вдова сенатора Джона Маккейна, будет наблюдать за украинскими выборами в составе делегации Международного республиканского института США. Вдова американского сенатора ... подробнее →
Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»30.03.2019 12:39
Сегодня, 30 марта, на всех пунктах пропуска в сторону неподконтрольной Украине территории небольшие очереди — до 50 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе ... подробнее →
Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год30.03.2019 12:20
Председатель организации напомнил, что наблюдатели миссии работают по всей Украине и призвал поддержать их. Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине еще на ... подробнее →
Мобильные операторы в Украине пересмотрят тарифы: чего ждать и что будет с ценами30.03.2019 12:00
Украинские операторы мобильной связи начали отказываться от 4-недельной тарификации. После вмешательства Антимонопольного комитета, компании отходят от практики оформления пакетов на 4 недели (28 ... подробнее →
Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей30.03.2019 11:40
Сегодня, 30 марта, по православной традиции почитают Теплого Алексея (Алексия) . В старину верующие в этот день готовились к весенним полевым работам и пристально наблюдали за погодой. ... подробнее →
На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко30.03.2019 11:20
Как информирует replyua.net , в Кремле, по всей видимости, уже не надеются на то, что Владимиру Зеленскому или Юлии Тимошенко гарантировано удастся одержать победу на выборах президента ... подробнее →
Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки30.03.2019 11:00
Учёные из Канады и Австралии заявили, что люди склонны переоценивать как собственные интеллектуальные способности, так и умственный потенциал своих партнёров. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
Под Киевом сгорел завод армейского обмундирования: прячут концы в воду?30.03.2019 10:40
В пятницу, 29 марта, в пгт Ворзель под Киевом произошел пожар в здании частного предприятия по изготовлению армейского обмундирования. Об этом информирует пресс-служба ГосЧС. ... подробнее →
Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией30.03.2019 10:20
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как у ребёнка проявляется отравление бытовой химией. Так пишет replyua.net , ссылаясь на «24 ... подробнее →
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