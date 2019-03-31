Итоги голосования на выборах президента Украины: обработано более 1% бюллетеней31.03.2019 23:57
Центризбирком обработал 1,10% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК. Согласно им, лидер гонки пока остается неизменным. На первом ... подробнее →
Предварительные итоги голосования на выборах президента Украины: 0,54% бюллетеней31.03.2019 23:30
Центризбирком обработал 0,54% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК. Согласно им, после первого же этапа подсчета голосов в гонке ... подробнее →
Недовольные люди пришли под ЦИК, назревает бунт: что произойдет в Киеве этой ночью31.03.2019 22:35
В Киеве под зданием ЦИК собирается все больше людей, некоторые начинают разбивать палатки Об этом рассказали очевидцы, пишет Политека. «Тем временем, под Центризбиркомом аномальное ... подробнее →
Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу31.03.2019 22:02
Город Золотое Луганской области подвергся обстрелу со стороны НВФ. Пострадали жилые дома, сообщает председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко в ... подробнее →
Какие нарушения зафиксированы в день выборов президента31.03.2019 21:29
Количество заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом в Украине, по состоянию на 18:00 возросло до 1612. Об этом 31 марта написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на ... подробнее →
Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России31.03.2019 21:04
Сепаратист, который воевал на строне боевиков "ДНР" на Донбассе под командованием Игоря Стрелкова, умер на территории Российской Федерации. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ... подробнее →
Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине31.03.2019 20:30
Как передает replyua.net , Россия внимательно следит за тем, как проходят выборы в Украине. Пока не будут точно известны фамилии двух кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур, никаких ... подробнее →
Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка31.03.2019 20:02
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе города. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт31.03.2019 19:35
Крошечный цветок, который вы совсем скоро будете видеть на каждом шагу, обладает волшебными свойствами! Он лечит гепатит, заболевания печени, почек, желудка – и достаточно просто сделать сироп, ... подробнее →
Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому31.03.2019 19:07
В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 31 марта, для обеспечения процесса голосования на дому члены некоторых участковых комиссий вынуждены были за собственные средства нанимать такси или оплачивать ... подробнее →
Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев31.03.2019 19:01
Для улучшения тактического положения своих позиций подразделения НВФ 30 марта около 10:30 пытался приблизиться к одному из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады Объединенных ... подробнее →
"В Кремле затаились, не к добру, ждите удара", - Боровой предупредил о планах РФ на Украину после выборов31.03.2019 18:32
Известный российский оппозиционер Константин Боровой уверен, что Россия готовит некую большую провокацию в отношении Украины сразу после выборов. Громкий прогноз Боровой сделал в комментарии ... подробнее →
Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине31.03.2019 18:00
Редакция " Зеркало недели. Украина " представила публикации об украинских выборах в ключевых западных газетах, журналах, агентствах, телеканалах и аналитических центрах. Газеты The New York Times, ... подробнее →
Создан объединенный штаб для контроля за выборами и проведения экзит-полов31.03.2019 17:35
В Киеве будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб "Контроль за выборами. Гражданское общество в действии", который будет следить за выборами 2019, проводить экзит-пол и сообщать о ... подробнее →
На одном из участков члены комиссии испортили все бюллетени31.03.2019 17:11
В Ивано-Франковской области в селе Князевское, Рожнятовского района на УИК №260639 члены комиссии испортили все 690 бюллетеней, поставив отметку "Выбыл" напротив фамилии кандидата Александра Мороза, ... подробнее →
Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака31.03.2019 16:56
Из 12 знаков Зодиака самыми недоступными являются женщины-представительницы трех знаков — Рыбы, Козерог и Водолей. В топ-5 недоступных женщин по знаку Зодиака также входят Близнецы и Весы, ... подробнее →
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