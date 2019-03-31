Город Золотое Луганской области подвергся обстрелу со стороны НВФ. Пострадали жилые дома, сообщает председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко в ... подробнее →

В Киеве под зданием ЦИК собирается все больше людей, некоторые начинают разбивать палатки Об этом рассказали очевидцы, пишет Политека. «Тем временем, под Центризбиркомом аномальное ... подробнее →

Центризбирком обработал 0,54% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК. Согласно им, после первого же этапа подсчета голосов в гонке ... подробнее →

Центризбирком обработал 1,10% бюллетеней по голосованию на выборах президента Украины. Такие данные содержатся на сайте ЦИК. Согласно им, лидер гонки пока остается неизменным. На первом ... подробнее →