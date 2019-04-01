Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу01.04.2019 22:38
Каждый взрослый человек хоть раз сталкивался с неприятным ощущением, когда есть и кровать, и подушка, а сон все не приходит. Что нельзя есть на ночь: темный шоколад (усиливает сердцебиение и ... подробнее →
В элитном доме престарелых отравили людей: скончались 5 человек01.04.2019 22:12
В городе Лерм на юге Франции, предположительно от пищевого отравления, скончались пять постояльцев дома престарелых, еще 17 пострадали. Об этом сообщает радиостанция France Bleu, передает Корреспондент . По предварительным данным, в ночь на ... подробнее →
На Луганщине КПВВ «Золотое» работает только с украинской стороны, – Лисянский01.04.2019 21:48
В Луганской области контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Золотое» работает только с украинской стороны. С начала года это КПВВ никто со стороны неподконтрольной украинским властям ... подробнее →
Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка01.04.2019 21:30
В неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области в результате обстрела повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК ... подробнее →
Штаб Зеленского увеличивает количество наблюдателей во втором туре президентских выборов01.04.2019 21:15
В избирательном штабе шоумена, руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского заявили о потребности увеличить количество наблюдателей за ходом второго тура выборов главы украинского государства. Так пишет replyua.net , ссылаясь на ... подробнее →
С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату01.04.2019 21:00
С 1 апреля военнослужащим ВСУ на передовой и в акватории Азовского моря обеспечено повышение доплаты на 2 тыс. гривен по приказу Президента Украины Петра Порошенко. Об этом говорится ... подробнее →
В Киеве «утонул» в яме микроавтобус Volkswagen01.04.2019 20:45
1 апреля в 16:00 в Киеве на Демеевской площади микроавтобус Volkswagen провалился под землю во время движения из-за обвала дороги. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал. Об этом сообщил " ... подробнее →
У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»01.04.2019 20:30
В Луганской области пропуск людей и автомобилей через КПВВ «Золотое» функционирует только с украинской стороны. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский. В ... подробнее →
Пожилая британка рассказала о своих сверхспособностях01.04.2019 20:15
Женщина ни разу за 71 год не чувствовала боли. Пожилая шотландка Джо Кэмерон, живущая в городе Инвернессе, родилась с редким генетическим отклонением, из-за которого она совершенно не ощущает ... подробнее →
Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»01.04.2019 20:00
Астролог назвал имя того, кто победит во втором туре президентских выборов Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента ... подробнее →
Суспильне пригласило Порошенко и Зеленского на дебаты01.04.2019 19:40
Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, которые выйдут во второй тур выборов, принять участие в теледебатах. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
Отсутствие наблюдателей РФ на выборах в Украине не повлияло на их легитимность, – ОБСЕ01.04.2019 19:20
Отсутствие российских наблюдателей в мониторинговой Миссии от ОБСЕ на выборах в Украине не стало большой потерей и не ставит под сомнение легитимность наблюдения за голосованием. Об этом сегодня, ... подробнее →
Масштабный пожар в Николаеве: горит река01.04.2019 19:00
В отдельные моменты пламя достигало высоты около 50 метров. Столбы черного дыма были видны изо всех районов города. В Николаеве на реке Ингул вспыхнул самый мощный в нынешнем году пожар камыша. ... подробнее →
В штабе Зеленского призывают украинцев начинать готовиться ко второму туру выборов01.04.2019 18:45
Представители избирательного штаба шоумена, руководителя «Студии Квартал 95» Владимира Зеленского призывают украинцев начинать подготовку к участию во втором туре выборов главы ... подробнее →
Главарь «ДНР» Денис Пушилин пообещал денежную помощь ветеранам ВОВ к 9 мая01.04.2019 18:30
Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о выплате единоразовой помощи ветеранам ВОВ, проживающим на временно неподконтрольной территории Донецкой области. ... подробнее →
Bloomberg назвал самую прибыльную компанию в мире01.04.2019 18:15
Bloomberg опубликовал рейтинг самых прибыльных компаний 2018 года. Лидером стала государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая добывает 10% мировой нефти, сообщает ИА ... подробнее →
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