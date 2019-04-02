Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах

02.04.2019 22:38

Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал журналист и ... подробнее →

На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР

02.04.2019 22:10

Сегодня, 2 апреля, на Донбассе погибла украинская военнослужащая, доброволица Яна Червона. Она воевала в батальоне Донбасс. О гибели известной доброволицы ООС рассказали в Facebook ветеран АТО Игорь ... подробнее →

В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей

02.04.2019 21:52

Во временно оккупированной Горловке показатель смертности среди мирного населения достигает пугающих показателей. Так, неуклонно растет не только число «внезапных» смертей, но и суицидов. ... подробнее →

Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО

02.04.2019 21:22

В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ. Об этом сообщил ... подробнее →

"Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов

02.04.2019 20:49

Путин может развязать полномасштабную войну в Украине в случае победы Порошенко на выборах. По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерала-лейтенанта Игоря Романенко, у Москвы есть ... подробнее →

Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты

02.04.2019 20:18

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО

02.04.2019 19:52

Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com . В одну из промзон в ... подробнее →

ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев

02.04.2019 19:21

На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый. О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →

Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов

02.04.2019 18:54

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Такую ... подробнее →

У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко

02.04.2019 18:21

Кандидат в президенты Владимир Зеленский может не прийти на политические дебаты с Петром Порошенко, так как у него концертные выступления. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий ... подробнее →

Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе

02.04.2019 17:54

Организаторы открывают новые секреты программы международного фестиваля современного искусства StartUp GogolFest, который приедет в Мариуполь во второй раз. Уже с 26 апреля мариупольцев захватит ... подробнее →

Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха

02.04.2019 17:28

Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра ... подробнее →

В Луганске ухудшилась мобильная связь

02.04.2019 17:10

В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на плохое качество связи «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом люди пишут в ... подробнее →

Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»

02.04.2019 16:52

В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как ... подробнее →

Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе

02.04.2019 16:28

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал неожиданное мнение о возможности кандидата в президенты Владимира Зеленского решить вопрос Донбасса. Кравчук заявил, что Зеленскому решить вопрос ... подробнее →

Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО

02.04.2019 16:09

На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ 29 и 30 марта въехало 29 автомобилей, 8 грузовиков и один автобус и выехало 15 автомобилей и 6 грузовиков. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ за 31 ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 48 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх