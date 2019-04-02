В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ. Об этом сообщил ... подробнее →

Во временно оккупированной Горловке показатель смертности среди мирного населения достигает пугающих показателей. Так, неуклонно растет не только число «внезапных» смертей, но и суицидов. ... подробнее →

Сегодня, 2 апреля, на Донбассе погибла украинская военнослужащая, доброволица Яна Червона. Она воевала в батальоне Донбасс. О гибели известной доброволицы ООС рассказали в Facebook ветеран АТО Игорь ... подробнее →

Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал журналист и ... подробнее →

На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый. О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →

Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com . В одну из промзон в ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Путин может развязать полномасштабную войну в Украине в случае победы Порошенко на выборах. По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерала-лейтенанта Игоря Романенко, у Москвы есть ... подробнее →

Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов 02.04.2019 18:54 Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Такую ... подробнее →