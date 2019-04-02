Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах02.04.2019 22:38
Когда шоумен Владимир Зеленский объявил о своей готовности принять участие в президентских выборах, его рейтинг начал стремительно расти. Об этом в интервью " Апострофу " рассказал журналист и ... подробнее →
На Донбассе погибла известная боец ООС Яна Червона - жизнь военной оборвал удар вражеского ПТУР02.04.2019 22:10
Сегодня, 2 апреля, на Донбассе погибла украинская военнослужащая, доброволица Яна Червона. Она воевала в батальоне Донбасс. О гибели известной доброволицы ООС рассказали в Facebook ветеран АТО Игорь ... подробнее →
В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей02.04.2019 21:52
Во временно оккупированной Горловке показатель смертности среди мирного населения достигает пугающих показателей. Так, неуклонно растет не только число «внезапных» смертей, но и суицидов. ... подробнее →
Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО02.04.2019 21:22
В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ. Об этом сообщил ... подробнее →
"Украина сейчас в кольце", - генерал ВСУ об угрозе вторжения России после выборов02.04.2019 20:49
Путин может развязать полномасштабную войну в Украине в случае победы Порошенко на выборах. По словам экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерала-лейтенанта Игоря Романенко, у Москвы есть ... подробнее →
Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты02.04.2019 20:18
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО02.04.2019 19:52
Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку. Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com . В одну из промзон в ... подробнее →
ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев02.04.2019 19:21
На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый. О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети ... подробнее →
Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов02.04.2019 18:54
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О назначении стипендий президента Украины детям журналистов, которые погибли в связи с выполнением профессиональных обязанностей». Такую ... подробнее →
У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко02.04.2019 18:21
Кандидат в президенты Владимир Зеленский может не прийти на политические дебаты с Петром Порошенко, так как у него концертные выступления. Об этом сообщил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий ... подробнее →
Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе02.04.2019 17:54
Организаторы открывают новые секреты программы международного фестиваля современного искусства StartUp GogolFest, который приедет в Мариуполь во второй раз. Уже с 26 апреля мариупольцев захватит ... подробнее →
Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха02.04.2019 17:28
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" и кум президента РФ Виктор Медведчук заявил, что готов дебатировать с кем угодно, но не будет представлять сторону кандидата в президенты Петра ... подробнее →
В Луганске ухудшилась мобильная связь02.04.2019 17:10
В неподконтрольном украинским властям Луганске местные жители жалуются на плохое качество связи «республиканского» мобильного оператора «Лугаком». Об этом люди пишут в ... подробнее →
Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»02.04.2019 16:52
В ОРДО вблизи установленного возле подконтрольного членам НВФ КПП «Еленовка» установили так называемый «Орден Иуды», созданный для президента Украины Петра Порошенко. Как ... подробнее →
Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе02.04.2019 16:28
Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал неожиданное мнение о возможности кандидата в президенты Владимира Зеленского решить вопрос Донбасса. Кравчук заявил, что Зеленскому решить вопрос ... подробнее →
Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО02.04.2019 16:09
На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ 29 и 30 марта въехало 29 автомобилей, 8 грузовиков и один автобус и выехало 15 автомобилей и 6 грузовиков. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ за 31 ... подробнее →
- Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом 08:29
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. ВИДЕО07:49
- В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО07:30
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов19:15
- Донбасс продолжают минировать18:15
- Будет ли объявлено «пасхальное перемирие» на Донбассе?14:30
- В ОРДЛО прибыли 14 грузовиков гумпомощи от Красного Креста13:15
- Экс-главарь «ДНР» выступил в поддержку Зеленского (ВИДЕО)10:45
- Вчера в Горловке во время вечернего обстрела снарядом поврежден жилой дом 08:29
- Гороскоп на 12 апреля: Львы будут лезть в чужие дела, а Весы себя накручивают08:11
- Боевики усилили обстрелы на Донбассе: погиб украинский военнослужащий, еще восемь ранены. ВИДЕО07:49
- В Славянске простились с пиротехником Олегом Бойцовым: он отдал жизнь, освобождая родную землю от снарядов боевиков. ВИДЕО07:30
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Штрафы за коммуналку придут уже через неделю: украинцам придется несладко21:43
- Дорога частично перекрыта: В Славянском районе начался ремонт моста через Северскй Донец21:20
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- В Украине изменили правила трудоустройства20:45
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- Супрун назвала самый вредный и полезный напиток12:46
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов