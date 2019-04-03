Из чего должны состоять "правильные" сосиски

03.04.2019 22:46

Насколько этот продукт вреден. Сосиски стали очень популярны в наше время. Это быстро, удобно и вкусно. Однако далеко не все знают, какой вред они несут для здоровья, передает  Хроника.инфо ... подробнее →

Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони

03.04.2019 21:48

Причины заболевания деревьев пока неизвестны. Первые известия о неизвестной болезни были зафиксированы в Пенсильвании в 2013 году. Тогда начали погибать в большом количестве саженцы карликовых ... подробнее →

Рубль рухнет: в России бьют тревогу из-за новых санкций США

03.04.2019 21:15

Стоимость российского рубля, несмотря на подорожания нефти, продолжает снижаться. В банках уже готовятся: в ближайшие дни из-за новых санкций США доллар в РФ может взлететь в цене. Об этом ... подробнее →

Долги за коммунальные услуги: автоматического начисления пени не будет

03.04.2019 21:00

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины пояснили, что автоматического начисления пени за долги по коммуналке не будет.  Об этом ... подробнее →

Известный астролог назвал имя нового президента Украины

03.04.2019 20:46

Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента Украины, для него стало приятной неожиданностью. При том, он официально заявил, что ... подробнее →

Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения

03.04.2019 20:30

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из ... подробнее →

В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского

03.04.2019 20:00

Террористы самопровозглашенной «ДНР» странным образом прокомментировали предварительные результаты выборов в Украине. Как передает replyua.net, так называемый «заместитель ... подробнее →

В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину

03.04.2019 19:45

Около Исаакиевского собора в российском городе Санкт-Петербурге появилось надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают в Телеграмм-канале «Агит Россия» Так, ресурс ... подробнее →

Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее

03.04.2019 19:32

Правительство украинского государства приняло решение и ужесточило контроль над выдачей гражданам нашей страны водительских прав. В том числе, были усилены требования к регистрации учебных групп в ... подробнее →

У Зеленского сделали новое заявление по дебатам

03.04.2019 19:15

Украинский кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на президентских выборах, так как для него участие в них «более ценно», чем ... подробнее →

Под Мариуполем временно закроют КПВВ

03.04.2019 19:00

Под Мариуполем КПВВ «Гнутово» будет временно закрыто на реконструкцию. Об этом сообщает «Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины» на своей  ... подробнее →

Решили избавить страну от геев: смертную казнь ввели для гомосексуалов

03.04.2019 18:45

В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, ... подробнее →

Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента

03.04.2019 18:30

Сегодня, третьего апреля 2019 года стало известно об очередных гражданах украинского государства, моряках, которые оказались в плену, но уже не спецслужб России, а нигерийских пиратов.  Как ... подробнее →

У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского

03.04.2019 18:15

Депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы парламента нашей страны  Ирина Геращенко  напомнила команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что ... подробнее →

«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке

03.04.2019 17:58

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко. Так, пользователи отметили, что ... подробнее →

Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца

03.04.2019 17:40

В марте четыре раза был побит температурный рекорд. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, первый месяц весны вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения. Ждут ли ... подробнее →

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