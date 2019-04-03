Из чего должны состоять "правильные" сосиски 03.04.2019 22:46 Насколько этот продукт вреден. Сосиски стали очень популярны в наше время. Это быстро, удобно и вкусно. Однако далеко не все знают, какой вред они несут для здоровья, передает Хроника.инфо ... подробнее →

Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони 03.04.2019 21:48 Причины заболевания деревьев пока неизвестны. Первые известия о неизвестной болезни были зафиксированы в Пенсильвании в 2013 году. Тогда начали погибать в большом количестве саженцы карликовых ... подробнее →