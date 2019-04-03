Из чего должны состоять "правильные" сосиски03.04.2019 22:46
Насколько этот продукт вреден. Сосиски стали очень популярны в наше время. Это быстро, удобно и вкусно. Однако далеко не все знают, какой вред они несут для здоровья, передает Хроника.инфо ... подробнее →
Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони03.04.2019 21:48
Причины заболевания деревьев пока неизвестны. Первые известия о неизвестной болезни были зафиксированы в Пенсильвании в 2013 году. Тогда начали погибать в большом количестве саженцы карликовых ... подробнее →
Рубль рухнет: в России бьют тревогу из-за новых санкций США03.04.2019 21:15
Стоимость российского рубля, несмотря на подорожания нефти, продолжает снижаться. В банках уже готовятся: в ближайшие дни из-за новых санкций США доллар в РФ может взлететь в цене. Об этом ... подробнее →
Долги за коммунальные услуги: автоматического начисления пени не будет03.04.2019 21:00
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины пояснили, что автоматического начисления пени за долги по коммуналке не будет. Об этом ... подробнее →
Известный астролог назвал имя нового президента Украины03.04.2019 20:46
Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента Украины, для него стало приятной неожиданностью. При том, он официально заявил, что ... подробнее →
Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения03.04.2019 20:30
Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из ... подробнее →
В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского03.04.2019 20:00
Террористы самопровозглашенной «ДНР» странным образом прокомментировали предварительные результаты выборов в Украине. Как передает replyua.net, так называемый «заместитель ... подробнее →
В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину03.04.2019 19:45
Около Исаакиевского собора в российском городе Санкт-Петербурге появилось надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают в Телеграмм-канале «Агит Россия» Так, ресурс ... подробнее →
Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее03.04.2019 19:32
Правительство украинского государства приняло решение и ужесточило контроль над выдачей гражданам нашей страны водительских прав. В том числе, были усилены требования к регистрации учебных групп в ... подробнее →
У Зеленского сделали новое заявление по дебатам03.04.2019 19:15
Украинский кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на президентских выборах, так как для него участие в них «более ценно», чем ... подробнее →
Под Мариуполем временно закроют КПВВ03.04.2019 19:00
Под Мариуполем КПВВ «Гнутово» будет временно закрыто на реконструкцию. Об этом сообщает «Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины» на своей ... подробнее →
Решили избавить страну от геев: смертную казнь ввели для гомосексуалов03.04.2019 18:45
В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, ... подробнее →
Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента03.04.2019 18:30
Сегодня, третьего апреля 2019 года стало известно об очередных гражданах украинского государства, моряках, которые оказались в плену, но уже не спецслужб России, а нигерийских пиратов. Как ... подробнее →
У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского03.04.2019 18:15
Депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы парламента нашей страны Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что ... подробнее →
«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке03.04.2019 17:58
В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко. Так, пользователи отметили, что ... подробнее →
Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца03.04.2019 17:40
В марте четыре раза был побит температурный рекорд. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, первый месяц весны вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения. Ждут ли ... подробнее →
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Знаковый снимок из Донецка: так выглядел донецкий аэропорт, пока на Донбасс не пришла Россия18:40
- В Мариуполе метзаводы Ахметова отключили от водоснабжения18:23
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал лучший способ завершения войны на Донбассе21:20
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт21:01
- Метель обрушилась на Украину в середине апреля: все замело снегом20:41
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- ЧП в харьковском поезде: пассажиров госпитализировали с ножевыми ранениями19:57
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Члены НВФ активно отрабатывают скрытое выдвижение на передовые позиции, — разведка ВСУ19:21
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- Подразделения НВФ прицельно ударили по позициям ВСУ: ранены 8 бойцов