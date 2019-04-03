Из чего должны состоять "правильные" сосиски03.04.2019 22:46
Насколько этот продукт вреден. Сосиски стали очень популярны в наше время. Это быстро, удобно и вкусно. Однако далеко не все знают, какой вред они несут для здоровья, передает Хроника.инфо ... подробнее →
Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони03.04.2019 21:48
Причины заболевания деревьев пока неизвестны. Первые известия о неизвестной болезни были зафиксированы в Пенсильвании в 2013 году. Тогда начали погибать в большом количестве саженцы карликовых ... подробнее →
Рубль рухнет: в России бьют тревогу из-за новых санкций США03.04.2019 21:15
Стоимость российского рубля, несмотря на подорожания нефти, продолжает снижаться. В банках уже готовятся: в ближайшие дни из-за новых санкций США доллар в РФ может взлететь в цене. Об этом ... подробнее →
Долги за коммунальные услуги: автоматического начисления пени не будет03.04.2019 21:00
В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины пояснили, что автоматического начисления пени за долги по коммуналке не будет. Об этом ... подробнее →
Известный астролог назвал имя нового президента Украины03.04.2019 20:46
Астролог Влад Росс признался, что такое количество молодежи, голосовавшее в первом туре выборов Президента Украины, для него стало приятной неожиданностью. При том, он официально заявил, что ... подробнее →
Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения03.04.2019 20:30
Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из ... подробнее →
В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского03.04.2019 20:00
Террористы самопровозглашенной «ДНР» странным образом прокомментировали предварительные результаты выборов в Украине. Как передает replyua.net, так называемый «заместитель ... подробнее →
В Санкт-Петербурге установили надгробие Путину03.04.2019 19:45
Около Исаакиевского собора в российском городе Санкт-Петербурге появилось надгробие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают в Телеграмм-канале «Агит Россия» Так, ресурс ... подробнее →
Получить водительские права в Украине отныне будет на порядок сложнее03.04.2019 19:32
Правительство украинского государства приняло решение и ужесточило контроль над выдачей гражданам нашей страны водительских прав. В том числе, были усилены требования к регистрации учебных групп в ... подробнее →
У Зеленского сделали новое заявление по дебатам03.04.2019 19:15
Украинский кандидат в президенты Владимир Зеленский готов к участию в дебатах перед вторым туром голосования на президентских выборах, так как для него участие в них «более ценно», чем ... подробнее →
Под Мариуполем временно закроют КПВВ03.04.2019 19:00
Под Мариуполем КПВВ «Гнутово» будет временно закрыто на реконструкцию. Об этом сообщает «Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины» на своей ... подробнее →
Решили избавить страну от геев: смертную казнь ввели для гомосексуалов03.04.2019 18:45
В Брунее 3 апреля вступают в силу поправки в законодательство, согласно которым анальный секс и супружеская измена наказываются смертной казнью. Новые меры охватывают и ряд других преступлений, ... подробнее →
Очередные украинские моряки попали в плен: все подробности инцидента03.04.2019 18:30
Сегодня, третьего апреля 2019 года стало известно об очередных гражданах украинского государства, моряках, которые оказались в плену, но уже не спецслужб России, а нигерийских пиратов. Как ... подробнее →
У Порошенко жестко ответили на требования команды Зеленского03.04.2019 18:15
Депутат Верховной Рады Украины, первый заместитель главы парламента нашей страны Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, что ... подробнее →
«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке03.04.2019 17:58
В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко. Так, пользователи отметили, что ... подробнее →
Летний сезон на носу? Синоптики озвучили прогноз погоды на три месяца03.04.2019 17:40
В марте четыре раза был побит температурный рекорд. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, первый месяц весны вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения. Ждут ли ... подробнее →
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