Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком04.04.2019 22:39
Случай произошел, когда женщина еще была ребенком. Историю рассказала жительница округа Калхун, Западная Вирджиния (США). Это случилось в 1979 году, когда она была ребенком, сообщает ... подробнее →
Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201904.04.2019 22:15
В апреле будет царить повышенная нервозность в отношениях между людьми. Ссоры в этот период могут возникать на ровном месте. Прежде всего это касается так называемых "изменчивых" знаков - Рыб, Девы и ... подробнее →
У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают04.04.2019 21:46
Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже задумался над составом Каминета министров после выборов, пишет Политека . В случае победы юмориста, МИД может возглавить Александр Данилюк, который раньше работал министром финансов. Он способен заменить ... подробнее →
Быстрый способ справиться со стрессом04.04.2019 21:30
Психологи нашли способ, занимающий всего 20 минут. Психологи из Мичиганского университета провели простой эксперимент, который продемонстрировал, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы ... подробнее →
«Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина04.04.2019 21:11
Петр Порошенко посетил НСК «Олимпийский» после того, как Владимир Зеленский предложил ему провести там дебаты перед вторым туром президентских выборов 4 апреля действующий ... подробнее →
Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю04.04.2019 20:49
То, что Владимир Зеленский некомпетентен – это большой миф Об этом в видео-интервью Politeka заявил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский. По его ... подробнее →
Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе04.04.2019 20:30
В городе Брянка, который находится под контролем оккупантов "ЛНР", боевик с товарищем убил владельца магазина. В Брянке боевиками "ЛНР" был убит владелец продуктового магазина. Информацию ... подробнее →
«Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину04.04.2019 20:15
Сегодня, четвертого апреля стало известно, что в Одесской области на полигоне прошли испытания новых украинских ракетных комплексов «Ольха М». Действующий президент Украины Петр ... подробнее →
Медики назвали главные причины онемения рук04.04.2019 20:00
Причин онемения может быть много, часть из которых вполне нормальные, но некоторые могут быть симптомом болезни. Достаточно популярное явление, когда теряется чувствительность в кистях, стопах и ... подробнее →
Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы04.04.2019 19:48
В штабе украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о его готовности сдать анализы. По их данным, Зеленский придет завтра около 08:00 в клинику Eurolab по адресу Соломенская, 11а. Штаб Зеленского ждет по тому же адресу и ... подробнее →
Зеленский предложил Тимошенко стать модератором дебатов04.04.2019 19:30
Шоумен, руководитель «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства Владимир Зеленский предложил лидеру политической силы «Батькивщина» Юлии ... подробнее →
Синоптики рассказали, когда украинцев ожидает потепление04.04.2019 19:17
Плохая погода продержится недолго. Уже на выходных станет гораздо теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. - Потепление до +12 +15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье, - ... подробнее →
В России горит завод по производству взрывчатки: гремят взрывы04.04.2019 19:00
В российском городе Дзержинске Нижегородской области горит завод по производству взрывчатки, на нем гремят взрывы. На место происшествия выдвинулись спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Как стало известно, взрыв случился из-за поджога ... подробнее →
Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: что вычитали уфологи в календаре майя04.04.2019 18:39
В сети началась новая истерия, связанная с очередным концом света. Конспирологи и даже некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что якобы планета-убийца Нибиру столкнется с Землей в ... подробнее →
Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб04.04.2019 18:11
Почему опасно есть свежий хлеб: 5 угроз здоровью. Все с детства помнят аромат свежеиспеченного хлеба. Да и во взрослом возрасте тяжело устоять перед ароматом свежей выпечки. Однако такое лакомство ... подробнее →
Дуэль Порошенко и Зеленского войдет в историю: депутат рассказал, чего в Украине еще никогда не было04.04.2019 17:48
Дебаты на НСК "Олимпийский" могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все-таки останется на стороне ... подробнее →
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