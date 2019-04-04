Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком 04.04.2019 22:39 Случай произошел, когда женщина еще была ребенком. Историю рассказала жительница округа Калхун, Западная Вирджиния (США). Это случилось в 1979 году, когда она была ребенком, сообщает ... подробнее →

Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-2019 04.04.2019 22:15 В апреле будет царить повышенная нервозность в отношениях между людьми. Ссоры в этот период могут возникать на ровном месте. Прежде всего это касается так называемых "изменчивых" знаков - Рыб, Девы и ... подробнее →

У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают 04.04.2019 21:46 Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже задумался над составом Каминета министров после выборов, пишет Политека . В случае победы юмориста, МИД может возглавить Александр Данилюк, который раньше работал министром финансов. Он способен заменить ... подробнее →