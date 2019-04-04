Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком

04.04.2019 22:39

Случай произошел, когда женщина еще была ребенком. Историю рассказала жительница округа Калхун, Западная Вирджиния (США). Это случилось в 1979 году, когда она была ребенком, сообщает  ... подробнее →

Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-2019

04.04.2019 22:15

В апреле будет царить повышенная нервозность в отношениях между людьми. Ссоры в этот период могут возникать на ровном месте. Прежде всего это касается так называемых "изменчивых" знаков - Рыб, Девы и ... подробнее →

У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают

04.04.2019 21:46

Кандидат в президенты Владимир Зеленский уже задумался над составом Каминета министров после выборов, пишет  Политека . В случае победы юмориста, МИД может возглавить Александр Данилюк, который раньше работал министром финансов. Он способен заменить ... подробнее →

Быстрый способ справиться со стрессом

04.04.2019 21:30

Психологи нашли способ, занимающий всего 20 минут. Психологи из Мичиганского университета провели простой эксперимент, который продемонстрировал, что 20 минут в день на природе достаточно, чтобы ... подробнее →

«Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина

04.04.2019 21:11

Петр Порошенко  посетил НСК «Олимпийский» после того, как Владимир Зеленский предложил ему провести там дебаты перед вторым туром президентских выборов 4 апреля действующий ... подробнее →

Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю

04.04.2019 20:49

То, что  Владимир Зеленский  некомпетентен – это большой миф Об этом в видео-интервью Politeka заявил президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский. По его ... подробнее →

Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе

04.04.2019 20:30

В городе Брянка, который находится под контролем оккупантов "ЛНР", боевик с товарищем убил владельца магазина. В Брянке боевиками "ЛНР" был убит владелец продуктового магазина. Информацию ... подробнее →

«Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину

04.04.2019 20:15

Сегодня, четвертого апреля стало известно, что в Одесской области на полигоне прошли испытания новых украинских ракетных комплексов «Ольха М». Действующий президент Украины  Петр ... подробнее →

Медики назвали главные причины онемения рук

04.04.2019 20:00

Причин онемения может быть много, часть из которых вполне нормальные, но некоторые могут быть симптомом болезни. Достаточно популярное явление, когда теряется чувствительность в кистях, стопах и ... подробнее →

Не в «Олимпийском». У Зеленского рассказали, где он будет сдавать анализы

04.04.2019 19:48

В штабе украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о его готовности сдать анализы. По их данным, Зеленский придет завтра около 08:00 в клинику Eurolab по адресу Соломенская, 11а. Штаб Зеленского ждет по тому же адресу и ... подробнее →

Зеленский предложил Тимошенко стать модератором дебатов

04.04.2019 19:30

Шоумен, руководитель «Студии Квартал 95», кандидат на пост главы украинского государства  Владимир Зеленский  предложил лидеру политической силы «Батькивщина» Юлии ... подробнее →

Синоптики рассказали, когда украинцев ожидает потепление

04.04.2019 19:17

Плохая погода продержится недолго. Уже на выходных станет гораздо теплее. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. - Потепление до +12 +15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье, - ... подробнее →

В России горит завод по производству взрывчатки: гремят взрывы

04.04.2019 19:00

В российском городе Дзержинске Нижегородской области горит завод по производству взрывчатки, на нем гремят взрывы. На место происшествия выдвинулись спасатели. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Как стало известно, взрыв случился из-за поджога ... подробнее →

Нибиру убьет Землю в день выборов президента Украины: что вычитали уфологи в календаре майя

04.04.2019 18:39

В сети началась новая истерия, связанная с очередным концом света. Конспирологи и даже некоторые СМИ активно распространяют информацию о том, что якобы планета-убийца Нибиру столкнется с Землей в ... подробнее →

Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб

04.04.2019 18:11

Почему опасно есть свежий хлеб: 5 угроз здоровью. Все с детства помнят аромат свежеиспеченного хлеба. Да и во взрослом возрасте тяжело устоять перед ароматом свежей выпечки. Однако такое лакомство ... подробнее →

Дуэль Порошенко и Зеленского войдет в историю: депутат рассказал, чего в Украине еще никогда не было

04.04.2019 17:48

​Дебаты на НСК "Олимпийский" могут стать политической дуэлью, от результата которых зависит, сможет ли Петр Порошенко переломить ход кампании или лидерство все-таки останется на стороне ... подробнее →

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