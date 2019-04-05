Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве 05.04.2019 22:31 Нелепый закон, принятый его шестерками о запрете вывоза из «республики» мизерных остатков прошлогоднего зерна точно не пойдет им на пользу. Жадность Донецкого революционера Дениса ... подробнее →

На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ 05.04.2019 22:11 В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты восемь раз обстреливали бойцов Вооруженных сил Украины. Вследствие снайперского обстрела двое украинских военных получили ... подробнее →