Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве05.04.2019 22:31
Нелепый закон, принятый его шестерками о запрете вывоза из «республики» мизерных остатков прошлогоднего зерна точно не пойдет им на пользу. Жадность Донецкого революционера Дениса ... подробнее →
На Донбассе активизировались снайперы оккупантов: ранены двое бойцов ВСУ05.04.2019 22:11
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты восемь раз обстреливали бойцов Вооруженных сил Украины. Вследствие снайперского обстрела двое украинских военных получили ... подробнее →
"Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО05.04.2019 21:49
В "Л/ДНР" давно забыли, что значит делать фотографии и видеосъемку на улице, ведь оккупанты могут даже самые невинные кадры приравнять к попытке шпионажа в пользу Киева, лишить свободы и даже жизни ... подробнее →
Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского05.04.2019 21:27
На сайте ОЛХ начали продавать билеты на дебаты кандидатов в президенты Порошенко и Зеленского, где цены стартуют от 80 гривен. Журналисты 24 канала провели эксперимент и решили приобрести эти билеты. ... подробнее →
В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь05.04.2019 21:10
В неподконтрольном украинской власти Луганске «сотрудники управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР» провели обыск в организации «Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской ... подробнее →
В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца05.04.2019 20:45
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила одну серию препарата "Метонат", пишет Подробности. Речь идет о препарате "Метонат", раствор ... подробнее →
КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан05.04.2019 20:21
В зоне ООС контрольный пункт въезда и выезда «Марьинка» попал под обстрел, в результате чего один пограничник ранен, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Об этом сообщил помощник ... подробнее →
«Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города05.04.2019 20:04
Один из самых многолюдных на Донетчине в довоенное время город Горловка, который почти 5 лет находится под контролем НВФ «ДНР», сейчас выглядит пустынным и заброшенным даже в самом ... подробнее →
Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"05.04.2019 19:47
Некогда очень оживленный железнодорожный узел Иловайск превратился в кладбище – кладбище различных товарных железнодорожных вагонов, доведенных до такого состояния, что путь для них один ... подробнее →
Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло05.04.2019 18:48
Так, во временно оккупированном Крыму Российская Федерация не будет вводить курортный сбор в этом году. Известно, что оккупационные власти Крыма уже обратились к российскому правительству с просьбой ... подробнее →
«Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко05.04.2019 18:23
Бывший президент Грузии Михеил Саакашивли рассказал о Петре Порошенко то, что не выявить анализами 5 апреля кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли медицинское обследование перед ... подробнее →
У Кличко придумали, как заработать на детях05.04.2019 18:06
Под видом заботы о детях окружение киевского мэра Виталия Кличко планирует монополизировать рынок школьного питания в Киеве. Так, депутаты Киевсовета Г. Старостенко, В. Мондриевский и Н. Шульга ... подробнее →
В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»05.04.2019 17:41
В неподконтрольном Украине Донецке сегодня создали так называемую общественную организацию «Военно-патриотическое движение „Молодая Гвардия — Юнармия“». Об этом сообщили ... подробнее →
Эксперты включили Украину в список голодающих стран05.04.2019 17:18
Эксперты Global Report Food Crises опубликовали новый отчет, в котором говорится о том, что в прошлом году 113 млн человек, проживающих в 53 странах, пережили нехватку продовольствия, а еще 143 млн ... подробнее →
В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»05.04.2019 17:01
На неподконтрольных территориях Донбасса главари ОРДЛО начали мероприятия по учету военнообязанных, которые могут быть призваны на службу в незаконные военизированные формирования. Об этом сообщает ... подробнее →
На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»05.04.2019 16:39
В апреле в «ДНР» средний размер пенсии составил 5 002 руб. Об этом свидетельствует информация «пенсионного фонда ДНР» о начале пенсионных выплат, пишут Донецкие новости . ... подробнее →
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