Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения 06.04.2019 22:31 В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – с применением тяжелых вооружений. Как сообщили в ... подробнее →

Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз 06.04.2019 21:41 Действующий президент Украины Петр Порошенко испытывает определенный психический дискомфорт, что сказывается на его работоспособности. Об этом информирует from-ua. Украинский психиатр, доктор ... подробнее →