Обстрелы на Донбассе: боевики снова применили тяжелые вооружения

06.04.2019 22:31

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили семь обстрелов украинских позиций, в том числе дважды – с применением тяжелых вооружений. Как сообщили в ... подробнее →

Соцсети: Тяжелобольной Пасечник уходит: впервые "ЛНР" может возглавить женщина-сепаратистка: фото "нового главаря"

06.04.2019 22:04

В "ЛНР" говорят, что Пасечник с поста уйдет уже в мае месяце. А вместо него Кремль впервые с начала захвата части Донбасса Россией, планирует на место главаря террористов назначить женщину. Слухи ... подробнее →

Чем болен Порошенко: психиатр огласил диагноз

06.04.2019 21:41

Действующий президент Украины Петр Порошенко испытывает определенный психический дискомфорт, что сказывается на его работоспособности. Об этом информирует from-ua. Украинский психиатр, доктор ... подробнее →

Анализы Порошенко: В сети заговорили о «следе Ложкина» и подмене пробирки

06.04.2019 21:06

Медицинские анализы кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжают оставаться одной из главных тем в информпространстве и обрастать новыми подробностями Об этом ... подробнее →

Полный провал: оккупанты начали признавать «проклятие» Керченского моста

06.04.2019 20:41

Представители оккупационной власти Крымского полуострова начали массово жаловаться на ограничения для проезда большегрузов по мосту, возведенному агрессором Путиным через Керченский пролив. Согласно ... подробнее →

Иерусалимский патриархат не допускает к службам священников ПЦУ

06.04.2019 20:07

Иерусалимский Патриархат вынужден ужесточить проверку духовенства из Украины - Церковь беспокоится о том, чтобы в Ли тургии принимали участие настоящие священнослужители. Об этом архимандрит Алипий ... подробнее →

В ОРДО «за утрату доверия» лишили полномочий «депутата ДНР»

06.04.2019 19:42

В неподконтрольном Украине Донецке так называемый «народный совет ДНР» «досрочно прекратил депутатские полномочий парламентария от фракции «Свободный Донбасс» Сергея ... подробнее →

"Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина

06.04.2019 19:10

Власти Российской Федерации могут раздать российские паспорта жителям "Л/ДНР", оправдывая свои действия тем, что ОРДЛО не голосовали на выборах в Украине. Известный российский журналист Алексей ... подробнее →

Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина

06.04.2019 18:43

В центре Северодонецка Луганской области во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, пишет ДонПресс. В ... подробнее →

На Киевщине на ходу взорвался автомобиль

06.04.2019 18:09

В Переяслав-Хмельницком районе на Киевщине на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry. Сработало взрывное устройство. Водитель умер уже после приезда медиков, передает from-ua ссылаясь на сообщение ... подробнее →

На Луганщине собирают информацию о фермерских землях, где размещаются военные

06.04.2019 17:43

Станично-Луганская РГА собирает информацию от местных жителей о земельных участках, занятых военнослужащими ВСУ. Об этом сообщают Донецкие новости. Отмечается, что в Министерство по вопросам ... подробнее →

Подразделение ВСУ уничтожило еще одну позицию НВФ. ВИДЕО

06.04.2019 17:17

Подразделения ООС все чаще демонстрируют на Донбассе серьезные успехи в точечном уничтожении позиций подразделений НВФ. Новое видео с поражением противника опубликвал офицер ВСУ Анатолий Штефан ... подробнее →

Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты

06.04.2019 16:52

Террористы "ДНР" заблокировали движение на пунктах пропуска "Гнутово" и "Марьинка". Об "армагеддоне" на линии разграничения на Донбассе рассказал telegram-канал Донецк Dondass, передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Дебаты Порошенко и Зеленского: названа заоблачная цена проведения шоу на «Олимпийском»

06.04.2019 16:23

Озвучена приблизительная стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским Соответствующую информацию в комментарии журналистам озвучил ... подробнее →

Дожди и очень тепло: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели

06.04.2019 15:57

7 апреля, в воскресенье, в Украине прогнозируется очень тёплая погода, и синоптики ожидают, что даже в ночные часы температура воздуха рекордно повысится. Как информирует replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Кровавая трагедия в ресторане Винницы: музыканта расстреляли в упор

06.04.2019 15:42

В Виннице неизвестный расстрелял музыканта в ресторане "Гетьман" резиновыми пулями. Об инциденте сообщает пресс-служба ГУ Наиональной полиции в Винницкой области, пишет from-ua. Мужчину объявили в ... подробнее →

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