Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе07.04.2019 22:43
Пенсионная реформа в Украине полноценно заработает с 2021 года. Но уже сейчас известно, что пенсия будет начисляться по-новому. Об этом говорится в законопроекте Нацкомиссии по ценным бумагам и ... подробнее →
В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника07.04.2019 22:10
В Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы Киева доставили вертолетом пограничника раненого на КПВВ Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. ... подробнее →
«Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе07.04.2019 21:37
В одной из школ Киева вспыхнул скандал вокруг уборки учебных помещений О ситуации написала в группе «Батьки SOS» в Facebook мать 12-летнего школьника Анна Клименко, прикрепив скриншоты ... подробнее →
В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО07.04.2019 21:09
Ролик взорвал соцсети, пользователей также возмутило то, что рядом с оккупантом лежало оружие. Пьяного боевика, который распивал водку и "отдыхал" на одной из детских площадок оккупированного ... подробнее →
Четыре причины есть меньше соли07.04.2019 20:38
Щедро посыпаете солью каждое блюдо? Диетологи настоятельно советуют избавиться от этой привычки. Ведь злоупотреблению солью не только повышает давление и вызывает проблемы с сердечно-сосудистой ... подробнее →
Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз07.04.2019 20:08
НАТО 4 апреля отпраздновало свою 70-ю годовщину и до сих пор альянс остается самой большой военной мощью в мире. Астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждет НАТО в ближайшее время, пишет from-ua. ... подробнее →
Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку07.04.2019 19:40
Мужчина получил травмы руки в результате подрыва гранаты. Об этом сообщат пресс-служба полиции Донецкой области, пишет 0629. Вчера, 6 апреля, в 20.00 в дежурную часть Никольского отделения полиции ... подробнее →
На Луганщине боевики обстреляли Золотое-407.04.2019 19:00
Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. "Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ ... подробнее →
В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу07.04.2019 18:36
В России не на шутку опасаются прихода шоумена к власти. Ведь юморист может развязать активную борьбу и в итоге выиграть войну на Востоке. Об этом рассказал российский политик Константин Боровой, ... подробнее →
Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ07.04.2019 18:15
Священнослужители Украинской православной церкви в оккупированном Луганске подвергаются преследованию. Как передает replyua.net , соответствующую информацию на своей странице в своей странице в ... подробнее →
На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву07.04.2019 17:51
В Житомирской области пара пожилых супругов погибла, неосторожно сжигая возле своего дома во дворе прошлогоднюю сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, пишет ДонПресс . ... подробнее →
Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО07.04.2019 17:27
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.) в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у членов незаконных вооруженных формирований ... подробнее →
Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты07.04.2019 17:11
В Министерстве социальной политики Украины допускают, что выросшие дети также должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей: «Я считаю, что в случае детей к ... подробнее →
В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната07.04.2019 16:48
Вчера, 6 апреля, в Никольском районе Донецкой области 63-летний мужчина нашел гранату, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передают ... подробнее →
Украинец пытался перевезти в Польшу 25 кг янтаря. ВИДЕО07.04.2019 16:32
Пограничники на украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец обнаружили в автомобиле гражданина Украины почти 25 килограммов янтаря, которые он пытался перевезти в Польшу. Об этом ... подробнее →
"Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры07.04.2019 16:01
Сегодня у террористов "ДНР" большой праздник. Они отмечают 5-летнюю годовщину того, как орудуют в регионе, грабят его, уничтожают и убивают украинцев. Сепаратистские ресурсы в "экстазе" из-за дня ... подробнее →
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