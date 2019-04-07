Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе 07.04.2019 22:43 Пенсионная реформа в Украине полноценно заработает с 2021 года. Но уже сейчас известно, что пенсия будет начисляться по-новому. Об этом говорится в законопроекте Нацкомиссии по ценным бумагам и ... подробнее →