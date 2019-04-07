Пенсии в Украине скоро будут начисляться по новой системе

07.04.2019 22:43

Пенсионная реформа в Украине полноценно заработает с 2021 года. Но уже сейчас известно, что пенсия будет начисляться по-новому. Об этом говорится в законопроекте Нацкомиссии по ценным бумагам и ... подробнее →

В Киев вертолетом доставили раненного на КПВВ «Марьинка» пограничника

07.04.2019 22:10

В Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы Киева доставили вертолетом пограничника раненого на КПВВ Марьинка. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. ... подробнее →

«Рабский труд детей»: скандал вспыхнул из-за воспитания детей в украинской школе

07.04.2019 21:37

В одной из школ Киева вспыхнул скандал вокруг уборки учебных помещений О ситуации написала в группе «Батьки SOS» в Facebook мать 12-летнего школьника Анна Клименко, прикрепив скриншоты ... подробнее →

В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО

07.04.2019 21:09

Ролик взорвал соцсети, пользователей также возмутило то, что рядом с оккупантом лежало оружие. Пьяного боевика, который распивал водку и "отдыхал" на одной из детских площадок оккупированного ... подробнее →

Четыре причины есть меньше соли

07.04.2019 20:38

Щедро посыпаете солью каждое блюдо? Диетологи настоятельно советуют избавиться от этой привычки. Ведь злоупотреблению солью не только повышает давление и вызывает проблемы с сердечно-сосудистой ... подробнее →

Украина и НАТО: астролог сообщил внезапный прогноз

07.04.2019 20:08

НАТО 4 апреля отпраздновало свою 70-ю годовщину и до сих пор альянс остается самой большой военной мощью в мире. Астролог Влад Росс спрогнозировал, что ждет НАТО в ближайшее время, пишет from-ua. ... подробнее →

Под Мариуполем взорвалась граната. Мужчине оторвало руку

07.04.2019 19:40

Мужчина получил травмы руки в результате подрыва гранаты. Об этом сообщат пресс-служба полиции Донецкой области, пишет 0629. Вчера, 6 апреля, в 20.00 в дежурную часть Никольского отделения полиции ... подробнее →

На Луганщине боевики обстреляли Золотое-4

07.04.2019 19:00

Боевики обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. "Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ ... подробнее →

В России отреагировали на ультиматум Зеленского по Донбассу

07.04.2019 18:36

В России не на шутку опасаются прихода шоумена к власти. Ведь юморист может развязать активную борьбу и в итоге выиграть войну на Востоке. Об этом рассказал российский политик Константин Боровой, ... подробнее →

Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ

07.04.2019 18:15

Священнослужители Украинской православной церкви в оккупированном Луганске подвергаются преследованию. Как передает replyua.net , соответствующую информацию на своей странице в своей странице в ... подробнее →

На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву

07.04.2019 17:51

В Житомирской области пара пожилых супругов погибла, неосторожно сжигая возле своего дома во дворе прошлогоднюю сухую траву. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе, пишет ДонПресс . ... подробнее →

Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО

07.04.2019 17:27

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская обл.) в ночь с 6 на 7 апреля произошел мощный взрыв – предположительно у членов незаконных вооруженных формирований ... подробнее →

Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты

07.04.2019 17:11

В Министерстве социальной политики Украины допускают, что выросшие дети также должны платить алименты на содержание своих нетрудоспособных пожилых родителей: «Я считаю, что в случае детей к ... подробнее →

В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната

07.04.2019 16:48

Вчера, 6 апреля, в Никольском районе Донецкой области 63-летний мужчина нашел гранату, которая взорвалась у него в руках. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передают ... подробнее →

Украинец пытался перевезти в Польшу 25 кг янтаря. ВИДЕО

07.04.2019 16:32

Пограничники на украинско-польской границе в пункте пропуска Краковец обнаружили в автомобиле гражданина Украины почти 25 килограммов янтаря, которые он пытался перевезти в Польшу. Об этом ... подробнее →

"Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры

07.04.2019 16:01

Сегодня у террористов "ДНР" большой праздник. Они отмечают 5-летнюю годовщину того, как орудуют в регионе, грабят его, уничтожают и убивают украинцев. Сепаратистские ресурсы в "экстазе" из-за дня ... подробнее →

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