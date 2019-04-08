Опасные отеки: причины появления и способы лечения08.04.2019 22:39
Эксперт: Отечность возникает из-за нехватки чистой воды в рационе. В любое время года ежедневно нужно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, чтобы избежать отечности ... подробнее →
Букмекеры считают Зеленского победителем второго тура президентских выборов08.04.2019 22:15
Букмекеры считают, что во втором туре выборов главы украинского государства должен победить шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский . Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Так, представители ... подробнее →
«Мэр» Горловки стал «президентом»08.04.2019 21:34
Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько назначен «президентом общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта ДНР». Об этом ... подробнее →
На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления08.04.2019 21:15
В пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу. Об этом сообщила начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, ... подробнее →
Матиос рассказал о серьезном происшествии с бойцом ВСУ08.04.2019 21:00
В последних числах марта в зоне ООС украинский военный в состоянии алкогольного опьянения взорвал блиндаж во время ссоры. Об этом сообщил чрезвычайном происшествии главный военный прокурор Украины ... подробнее →
В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных08.04.2019 20:48
Инцидент с детьми случился на линейке сегодня, 8 апреля. Плохо стало детям старших классов. О ЧП стало известно из соцсетей. Там рассказали, что в школе №27 Луганска потеряли сознание ... подробнее →
Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый08.04.2019 20:38
Лишь небольшое количество людей может похвастаться своей выдержкой и крепкими нервами, которые позволяют легко переносить различные неприятности. Наследственность играет особую роль в создании ... подробнее →
Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине08.04.2019 20:20
Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который таким образом ... подробнее →
Стало известно, люди какого возраста голосовали за Зеленского08.04.2019 20:00
За украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте 18−29 лет. В то же время, за действующего главу государства ... подробнее →
Что будет с ценами на газ в Украине в апреле-мае08.04.2019 19:47
Своим постановлением (№ 293 от 3.04.2019 г .) правительство ограничило верхнюю стоимость кубометра газа для населения на уровне 8,55 гривни. К тому же Кабинет министров обязал ... подробнее →
Как быстро похудеть без диет: советы экспертов08.04.2019 19:30
Ученые из японского университета рассказали о результатах своего масштабного исследования. Эксперты заявили о возможности эффективно сбросить вес без диет. Во время их исследования был проведен ... подробнее →
В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации08.04.2019 19:15
Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад с целью лишения ПАСЕ права налагать санкции на РФ. Об этом стало ... подробнее →
Пожар в Черновицкой области: пламенем объят сахарный завод08.04.2019 19:00
В поселке Кострижевка Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Соответствующее видео в понедельник, 8 апреля, публикует Буковина онлайн, передает Корреспондент . Отмечается, что ... подробнее →
"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город08.04.2019 18:48
Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации. Издание LIGA.net со ссылкой на ... подробнее →
Гройсман пророчит Украине чрезвычайно сложные годы из-за госдолга08.04.2019 18:20
Глава Кабинета министров Владимир Гройсман заявил, что 2019-2021 годы будут сложными для обслуживания и выплаты государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает РБК . ... подробнее →
«Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»08.04.2019 18:04
Известный украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет намерение выплачивать пенсии на оккупированных территориях Донбасса Такое заявление он ... подробнее →
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