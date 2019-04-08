Опасные отеки: причины появления и способы лечения

08.04.2019 22:39

Эксперт: Отечность возникает из-за нехватки чистой воды в рационе. В любое время года ежедневно нужно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, чтобы избежать отечности ... подробнее →

Букмекеры считают Зеленского победителем второго тура президентских выборов

08.04.2019 22:15

Букмекеры считают, что во втором туре выборов главы украинского государства должен победить шоумен, руководитель «Студии Квартал 95»  Владимир Зеленский . Так пишет  replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Так, представители ... подробнее →

«Мэр» Горловки стал «президентом»

08.04.2019 21:34

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько назначен «президентом общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта ДНР». Об этом ... подробнее →

На Донбассе из-за обстрела боевиков поврежден газопровод высокого давления

08.04.2019 21:15

В пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу. Об этом сообщила начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, ... подробнее →

Матиос рассказал о серьезном происшествии с бойцом ВСУ

08.04.2019 21:00

В последних числах марта в зоне ООС украинский военный в состоянии алкогольного опьянения взорвал блиндаж во время ссоры. Об этом сообщил чрезвычайном происшествии главный военный прокурор Украины ... подробнее →

В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных

08.04.2019 20:48

Инцидент с детьми случился на линейке сегодня, 8 апреля. Плохо стало детям старших классов. О ЧП стало известно из соцсетей. Там рассказали, что в школе №27 Луганска потеряли сознание ... подробнее →

Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый

08.04.2019 20:38

Лишь небольшое количество людей может похвастаться своей выдержкой и крепкими нервами, которые позволяют легко переносить различные неприятности. Наследственность играет особую роль в создании ... подробнее →

Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине

08.04.2019 20:20

Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который таким образом ... подробнее →

Стало известно, люди какого возраста голосовали за Зеленского

08.04.2019 20:00

За украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте 18−29 лет. В то же время, за действующего главу государства ... подробнее →

Что будет с ценами на газ в Украине в апреле-мае

08.04.2019 19:47

Своим постановлением  (№ 293 от 3.04.2019 г .) правительство ограничило верхнюю стоимость кубометра газа для населения на уровне 8,55 гривни. К тому же  Кабинет министров обязал ... подробнее →

Как быстро похудеть без диет: советы экспертов

08.04.2019 19:30

Ученые из японского университета рассказали о результатах своего масштабного исследования. Эксперты заявили о возможности эффективно сбросить вес без диет. Во время их исследования был проведен ... подробнее →

В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации

08.04.2019 19:15

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердило срочные дебаты, во время которых депутатам предложат подготовить доклад с целью лишения ПАСЕ права налагать санкции на РФ. Об этом стало ... подробнее →

Пожар в Черновицкой области: пламенем объят сахарный завод

08.04.2019 19:00

В поселке Кострижевка Черновицкой области горит сахарный завод Крещатик. Соответствующее видео в понедельник, 8 апреля, публикует Буковина онлайн, передает  Корреспондент . Отмечается, что ... подробнее →

"Полный беспредел! Мы тут выживаем..." - жители Луганска рассказали, как боевики убивают город

08.04.2019 18:48

​Жители оккупированного Луганска откровенно рассказали о том, в какую нищету вогнали их российские оккупанты за 5 последних лет с момента оккупации. Издание LIGA.net со ссылкой на ... подробнее →

Гройсман пророчит Украине чрезвычайно сложные годы из-за госдолга

08.04.2019 18:20

Глава Кабинета министров Владимир Гройсман заявил, что 2019-2021 годы будут сложными для обслуживания и выплаты государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает  РБК . ... подробнее →

«Мы все украинцы»: Зеленский поразил заявлением о «ЛДНР», «ждем и любим»

08.04.2019 18:04

Известный украинский шоумен и кандидат в президенты Украины  Владимир Зеленский  заявил, что имеет намерение выплачивать пенсии на оккупированных территориях Донбасса Такое заявление он ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 61 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх