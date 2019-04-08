В пгт. Южное Донецкой области во время обстрелов повредили газовую трубу. Об этом сообщила начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Вероника Бахал, ... подробнее →

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Иван Приходько назначен «президентом общественной организации «Федерация Автомобильного Спорта ДНР». Об этом ... подробнее →

Букмекеры считают, что во втором туре выборов главы украинского государства должен победить шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский . Так пишет replyua.net , ссылаясь на Interfax Ukraine. Так, представители ... подробнее →

Эксперт: Отечность возникает из-за нехватки чистой воды в рационе. В любое время года ежедневно нужно выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, чтобы избежать отечности ... подробнее →

Президент РФ Владимир Путин открыт для диалога по проблемным вопросам повестки дня. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который таким образом ... подробнее →

Лишь небольшое количество людей может похвастаться своей выдержкой и крепкими нервами, которые позволяют легко переносить различные неприятности. Наследственность играет особую роль в создании ... подробнее →

Инцидент с детьми случился на линейке сегодня, 8 апреля. Плохо стало детям старших классов. О ЧП стало известно из соцсетей. Там рассказали, что в школе №27 Луганска потеряли сознание ... подробнее →

В последних числах марта в зоне ООС украинский военный в состоянии алкогольного опьянения взорвал блиндаж во время ссоры. Об этом сообщил чрезвычайном происшествии главный военный прокурор Украины ... подробнее →

Стало известно, люди какого возраста голосовали за Зеленского 08.04.2019 20:00 За украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 57% избирателей среди молодежи в возрасте 18−29 лет. В то же время, за действующего главу государства ... подробнее →

Как быстро похудеть без диет: советы экспертов 08.04.2019 19:30 Ученые из японского университета рассказали о результатах своего масштабного исследования. Эксперты заявили о возможности эффективно сбросить вес без диет. Во время их исследования был проведен ... подробнее →