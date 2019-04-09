КПВВ «Марьинка» будет открыт 10 апреля и начнет работу в штатном режиме с 07:00. Такое решение принял генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. В ... подробнее →

На Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Манченко, которого террористы завербовали в несовершеннолетнем возрасте. О гибели боевика рассказал в Twitter блогер, известный под ником Necro ... подробнее →

Сегодня под Кривым Рогом провели в последний путь бойца ВСУ Ивана Лисицу, который погиб в ночь на 7 апреля в результате минометного обстрела наших позиций на Луганщине. Об этом сообщает местный ... подробнее →

Артиллеристы из состава Объединенных Сил оттачивают боевое мастерство во время регулярных тренировок. Украинские «Акации» в случае необходимости готовы расцвести «огненными ... подробнее →