«Акации» готовы расцвести «огненными цветами»: ВСУ проводят учения артиллеристов09.04.2019 22:41
Артиллеристы из состава Объединенных Сил оттачивают боевое мастерство во время регулярных тренировок. Украинские «Акации» в случае необходимости готовы расцвести «огненными ... подробнее →
Под Кривым Рогом попрощались с 23-летним бойцом ВСУ09.04.2019 22:10
Сегодня под Кривым Рогом провели в последний путь бойца ВСУ Ивана Лисицу, который погиб в ночь на 7 апреля в результате минометного обстрела наших позиций на Луганщине. Об этом сообщает местный ... подробнее →
На Донбассе убит "ДНРовец" Манченко, завербованный в ряды террористов в 17 лет09.04.2019 21:52
На Донбассе ликвидирован террорист "ДНР" Андрей Манченко, которого террористы завербовали в несовершеннолетнем возрасте. О гибели боевика рассказал в Twitter блогер, известный под ником Necro ... подробнее →
КПВВ «Марьинка» возобновит свою работу 10 апреля09.04.2019 21:18
КПВВ «Марьинка» будет открыт 10 апреля и начнет работу в штатном режиме с 07:00. Такое решение принял генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщается на странице штаба ООС в Facebook. В ... подробнее →
Россия отработала танковый прорыв в 80 км от границы с Донецкой областью: кадры с бронетехникой из РФ09.04.2019 20:49
Россия продолжает активно готовится к войне всего 80 км от границы с Украиной: российская армия провела масштабные маневры с участием танков, реактивных установок залпового огня и самоходных гаубиц. ... подробнее →
Потери противника уточняются: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе09.04.2019 20:22
С начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, из них пять раз – с применением запрещенного "Минском" вооружения. Также боевики вели огонь по позициям подразделений ... подробнее →
Главарь «ДНР», Денис Пушилин, пожаловался на «тернистый путь» в Россию09.04.2019 19:49
Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин заявил, что целью Донбасса является якобы "воссоединение с Россией", так как Украина им принесла лишь "массу погибших". Это заявление боевика ... подробнее →
ВСУ ликвидировали российского наемника Якута - "груз 200" с телом боевика отправляется в Саху09.04.2019 19:20
На Донбассе ВСУ в конце марта превратили в "груз 200" российского наемника по кличке Якут. О смерти еще одного боевика РФ на Донбассе рассказал в Twitter блогер Necro Mancer со ссылкой на ... подробнее →
Подразделения НВФ за сутки понесли большие потери: названы цифры09.04.2019 18:47
За минувшие сутки подразделения НВФ потеряли в зоне ООС на Донбассе 7 человек. Об этом на своей странице в соцсети написал офицер ВСУ Анатолий Штефан «Шитрлиц», пишет ДонПресс . По ... подробнее →
В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона09.04.2019 18:14
Американская армия отправляет в поддержку Украины 150 бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии армии Сухопутных войск США, которые прибудут в Яворов для обмена опытом. На полигон в Западной Украине ... подробнее →
Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды09.04.2019 17:51
Правоохранители Центрального отдела полиции Мариуполя сообщили, что парень написал родителям прощальную записку и исчез из дома. Захватив личные вещи, деньги из семейного бюджета и паспорт, исчез ... подробнее →
Весенний загул: сколько выходных получат украинцы на Пасху и майские праздники09.04.2019 17:27
В конце апреля украинцев ждет целый мини-отпуск в честь празднования Пасхи и майских праздников, а на Закарпатье жители будут отдыхать и в понедельник после католической Пасхи. Об этом ... подробнее →
В «ДНР» осудили «шпиона»09.04.2019 17:07
Так называемый верховный суд группировки «ДНР» приговорил жителя неподконтрольной территории Донецкой области к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима по обвинению в ... подробнее →
Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам09.04.2019 16:51
В Украине коммунальная реформа полноценно вступит в силу уже в мае 2019-го. С этого момента заработает закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Главный принцип ... подробнее →
Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко09.04.2019 16:33
Заслуженный экономист Украины, бывший министр экономики Виктор Суслов считает, что в случае победы на президентских выборах 2019 действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко в ... подробнее →
В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО09.04.2019 16:16
В Мариуполе патрульные спасли 16-летнюю девушку, которая наглоталась таблеток и хотела прыгнуть с крыши многоэтажки. Девушка бегала по крыше, когда ее заметил очевидец, который и вызвал полицию. Об ... подробнее →
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