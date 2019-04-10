Студия Walt Disney Studios представила новый трейлер киноадаптации Король Лев. На экраны трехмерный мультфильм выйдет 19 июля 2019 года. Ролик был опубликован на YouTube-канале Walt Disney ... подробнее →

Почему это опасно. Воздействие белого света ночью может стать причиной повреждения мозга, связанного с целым рядом неблагоприятных изменений в нем, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →

В стадии влюбленности мужчины иногда теряют контроль, но все же они не забывают о своем режиме самосохранения. И чтобы окончательно удостовериться в своей половинке, они иногда проверяют их на ... подробнее →

В Украине вскоре сделают перерасчет прожиточного минимума. Вместе с тем вырастут минимальные пенсии, некоторые штрафы, зарплаты чиновников, алименты и даже налог на недвижимость, пишет Политека ... подробнее →

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14 часов 14 минут для политических дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →

Оксана Сыроид объяснила в интервью изданию Цензор.НЕТ, почему Владимир Зеленский победил своих оппонентов в первом туре, да еще и с таким солидным отрывом. По мнению депутата украинского парламента, это можно объяснить запросом на перемены, созревшем в ... подробнее →

"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ. Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС ... подробнее →

У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно? 10.04.2019 20:00 Лидер первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский принял решение и заявил о готовности придти на дебаты в день девятнадцатого апреля, так как это соответствует закону ... подробнее →

В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение 10.04.2019 19:45 В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание. Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook,передает УП . ... подробнее →

В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху 10.04.2019 19:30 Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →