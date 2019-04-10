«Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр

10.04.2019 22:42

Представители команды шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского создали самый большой в Украине волонтёрский ... подробнее →

Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака

10.04.2019 22:17

В стадии влюбленности мужчины иногда теряют контроль, но все же они не забывают о своем режиме самосохранения. И чтобы окончательно удостовериться в своей половинке, они иногда проверяют их на ... подробнее →

Медики рассказали, полезно ли спать при свете

10.04.2019 21:45

Почему это опасно. Воздействие белого света ночью может стать причиной повреждения мозга, связанного с целым рядом неблагоприятных изменений в нем, передает  Хроника.инфо  со ссылкой ... подробнее →

Disney представила новый трейлер «Короля Льва»

10.04.2019 21:30

Студия Walt Disney Studios представила новый трейлер киноадаптации Король Лев. На экраны трехмерный мультфильм выйдет 19 июля 2019 года. Ролик был опубликован на YouTube-канале Walt Disney ... подробнее →

​ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов

10.04.2019 21:00

"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ. Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС ... подробнее →

Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид

10.04.2019 20:48

Оксана Сыроид объяснила в интервью изданию Цензор.НЕТ, почему  Владимир Зеленский победил своих оппонентов в первом туре, да еще и с таким солидным отрывом. По мнению депутата украинского парламента, это можно объяснить запросом на перемены, созревшем в ... подробнее →

В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов

10.04.2019 20:31

Действующий президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14 часов 14 минут для политических дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →

Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума

10.04.2019 20:15

В Украине вскоре сделают перерасчет прожиточного минимума. Вместе с тем вырастут минимальные пенсии, некоторые штрафы, зарплаты чиновников, алименты и даже налог на недвижимость, пишет  Политека ... подробнее →

У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?

10.04.2019 20:00

Лидер первого тура президентских выборов в Украине  Владимир Зеленский  принял решение и заявил о готовности придти на дебаты в день девятнадцатого апреля, так как это соответствует закону ... подробнее →

В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение

10.04.2019 19:45

В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание. Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook,передает  УП . ... подробнее →

В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху

10.04.2019 19:30

Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →

С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда

10.04.2019 19:15

С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий  приказ  от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте. В ... подробнее →

«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко

10.04.2019 18:55

Представители  Владимира Зеленского  рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко Один из членов команды Зеленского ... подробнее →

Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание

10.04.2019 18:38

Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь. Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны

10.04.2019 18:20

В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об ... подробнее →

В БПП рассказали, что сделает Порошенко в случае проигрыша

10.04.2019 18:00

Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что до этого времени он «не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить». «Мы воевали с Юлей (Юлией ... подробнее →

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