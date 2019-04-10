В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху

10.04.2019 19:30

Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →

С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда

10.04.2019 19:15

С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий  приказ  от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте. В ... подробнее →

«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко

10.04.2019 18:55

Представители  Владимира Зеленского  рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко Один из членов команды Зеленского ... подробнее →

Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание

10.04.2019 18:38

Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь. Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны

10.04.2019 18:20

В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об ... подробнее →

В БПП рассказали, что сделает Порошенко в случае проигрыша

10.04.2019 18:00

Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что до этого времени он «не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить». «Мы воевали с Юлей (Юлией ... подробнее →

Центр Харькова залило бензином из-за ошибки водителя бензовоза

10.04.2019 17:46

В Харькове из цистерны-бензовоза на дорогу разлилось топливо. Как сообщили в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на улице Шевченко, передает  АТН . "Улица Шевченко перекрыта", – ... подробнее →

Боевики «ДНР» минируют дороги в Доломитном на окраинах Горловки

10.04.2019 17:30

Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги во временно оккупированном Доломитном под временно оккупированной Горловкой. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Кто победит во втором туре? Озвучены данные закрытых соцопросов

10.04.2019 17:15

Около десяти дней до второго тура голосования. Социологи утверждают: пока что не случилось ничего экстраординарного, чтобы могло в корне изменить ситуацию с выборами президента. Дебаты теоретически ... подробнее →

Правительство одобрило план действий по членству Украины в ЕС и НАТО

10.04.2019 16:57

На состоявшемся сегодня, 10 апреля, заседании правительства, члены Кабмина одобрили указ главы государства, в котором содержится план действий государственных органов по реализации курса на ... подробнее →

Стало известно, кто может занять ключевые посты в Украине в случае победы Зеленского

10.04.2019 16:38

В СМИ появилась информация о том, кто может быть назначен на некоторые ключевые посты в случае победы на выборах Владимира Зеленского. Несколько фамилий назвало издание Liga.net со ссылкой на собственные источники. В команде шоумена пообещали назвать ... подробнее →

Астрономы показали черную дыру в прямом эфире (ВИДЕО)

10.04.2019 16:30

Астрономы, которые в течении двух лет занимаются исследованием черной дыры в центре нашей галактики, показали ее изображение в прямом эфире, сообщает Телеканал новостей «24» . Во время ... подробнее →

Порошенко выступил с новым предложением к Зеленскому: первые подробности

10.04.2019 16:20

Украинский глава  Петр Порошенко  предложил своему сопернику во втором туре, шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, провести встречу на дебатах и 14, и 19 апреля. При этом первую встречу следует провести на национальном ... подробнее →

Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко

10.04.2019 16:05

Владимир Зеленский сейчас ведет активную подготовку к дебатам, так как он хочет предстать перед электоратом как молодой, однако серьезный политик, передает  replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Правила "прописки" снова ужесточаются - что стоит знать об изменениях в законе

10.04.2019 15:45

Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» начиная с 2004 года многократно редактировался. Вот ряд новых поправок, о которых стоит рассказать. ... подробнее →

Стало известно, какие болезни может вызвать пыль

10.04.2019 15:25

Домашняя пыль может вызывать опасные заболевания.  Обычная домашняя пыль может поспособствовать развитию эндокринных нарушений и ожирения, установили ученые из США, сообщает  ... подробнее →

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