В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху10.04.2019 19:30
Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →
С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда10.04.2019 19:15
С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий приказ от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте. В ... подробнее →
«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко10.04.2019 18:55
Представители Владимира Зеленского рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко Один из членов команды Зеленского ... подробнее →
Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание10.04.2019 18:38
Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь. Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →
В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны10.04.2019 18:20
В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об ... подробнее →
В БПП рассказали, что сделает Порошенко в случае проигрыша10.04.2019 18:00
Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что до этого времени он «не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить». «Мы воевали с Юлей (Юлией ... подробнее →
Центр Харькова залило бензином из-за ошибки водителя бензовоза10.04.2019 17:46
В Харькове из цистерны-бензовоза на дорогу разлилось топливо. Как сообщили в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на улице Шевченко, передает АТН . "Улица Шевченко перекрыта", – ... подробнее →
Боевики «ДНР» минируют дороги в Доломитном на окраинах Горловки10.04.2019 17:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги во временно оккупированном Доломитном под временно оккупированной Горловкой. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Кто победит во втором туре? Озвучены данные закрытых соцопросов10.04.2019 17:15
Около десяти дней до второго тура голосования. Социологи утверждают: пока что не случилось ничего экстраординарного, чтобы могло в корне изменить ситуацию с выборами президента. Дебаты теоретически ... подробнее →
Правительство одобрило план действий по членству Украины в ЕС и НАТО10.04.2019 16:57
На состоявшемся сегодня, 10 апреля, заседании правительства, члены Кабмина одобрили указ главы государства, в котором содержится план действий государственных органов по реализации курса на ... подробнее →
Стало известно, кто может занять ключевые посты в Украине в случае победы Зеленского10.04.2019 16:38
В СМИ появилась информация о том, кто может быть назначен на некоторые ключевые посты в случае победы на выборах Владимира Зеленского. Несколько фамилий назвало издание Liga.net со ссылкой на собственные источники. В команде шоумена пообещали назвать ... подробнее →
Астрономы показали черную дыру в прямом эфире (ВИДЕО)10.04.2019 16:30
Астрономы, которые в течении двух лет занимаются исследованием черной дыры в центре нашей галактики, показали ее изображение в прямом эфире, сообщает Телеканал новостей «24» . Во время ... подробнее →
Порошенко выступил с новым предложением к Зеленскому: первые подробности10.04.2019 16:20
Украинский глава Петр Порошенко предложил своему сопернику во втором туре, шоумену и кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, провести встречу на дебатах и 14, и 19 апреля. При этом первую встречу следует провести на национальном ... подробнее →
Зеленский озвучил тему дебатов с Порошенко10.04.2019 16:05
Владимир Зеленский сейчас ведет активную подготовку к дебатам, так как он хочет предстать перед электоратом как молодой, однако серьезный политик, передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Правила "прописки" снова ужесточаются - что стоит знать об изменениях в законе10.04.2019 15:45
Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» начиная с 2004 года многократно редактировался. Вот ряд новых поправок, о которых стоит рассказать. ... подробнее →
Стало известно, какие болезни может вызвать пыль10.04.2019 15:25
Домашняя пыль может вызывать опасные заболевания. Обычная домашняя пыль может поспособствовать развитию эндокринных нарушений и ожирения, установили ученые из США, сообщает ... подробнее →
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