«Зе!Команда»: Мы запустили самый большой в Украине волонтёрский контакт-центр10.04.2019 22:42
Представители команды шоумена, руководителя «Студии Квартал 95», кандидата на пост главы украинского государства Владимира Зеленского создали самый большой в Украине волонтёрский ... подробнее →
Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака10.04.2019 22:17
В стадии влюбленности мужчины иногда теряют контроль, но все же они не забывают о своем режиме самосохранения. И чтобы окончательно удостовериться в своей половинке, они иногда проверяют их на ... подробнее →
Медики рассказали, полезно ли спать при свете10.04.2019 21:45
Почему это опасно. Воздействие белого света ночью может стать причиной повреждения мозга, связанного с целым рядом неблагоприятных изменений в нем, передает Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Disney представила новый трейлер «Короля Льва»10.04.2019 21:30
Студия Walt Disney Studios представила новый трейлер киноадаптации Король Лев. На экраны трехмерный мультфильм выйдет 19 июля 2019 года. Ролик был опубликован на YouTube-канале Walt Disney ... подробнее →
ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов10.04.2019 21:00
"Укроборонпром" провел испытания контрбатарейного радара 1Л220УК, которые уже в скором времени поступят на вооружение ВСУ. Новинка впечатлила своими возможностями. О новом радаре для бойцов ООС ... подробнее →
Победу Владимира Зеленского можно объяснить надеждой украинцев на перемены - Сыроид10.04.2019 20:48
Оксана Сыроид объяснила в интервью изданию Цензор.НЕТ, почему Владимир Зеленский победил своих оппонентов в первом туре, да еще и с таким солидным отрывом. По мнению депутата украинского парламента, это можно объяснить запросом на перемены, созревшем в ... подробнее →
В штабе президента Петра Порошенко назвали точное время проведения дебатов10.04.2019 20:31
Действующий президент Украины Петр Порошенко прибудет на НСК «Олимпийский» 14 апреля в 14 часов 14 минут для политических дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Об этом ... подробнее →
Украинцам назвали новую сумму прожиточного минимума10.04.2019 20:15
В Украине вскоре сделают перерасчет прожиточного минимума. Вместе с тем вырастут минимальные пенсии, некоторые штрафы, зарплаты чиновников, алименты и даже налог на недвижимость, пишет Политека ... подробнее →
У Зеленского окончательно определились с дебатами: что известно?10.04.2019 20:00
Лидер первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский принял решение и заявил о готовности придти на дебаты в день девятнадцатого апреля, так как это соответствует закону ... подробнее →
В оккупированный Луганск вернулось украинское телевидение10.04.2019 19:45
В Луганской области начали восстанавливать украинское вещание. Об этом в. о. председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь сообщил в Facebook,передает УП . ... подробнее →
В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху10.04.2019 19:30
Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →
С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда10.04.2019 19:15
С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий приказ от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте. В ... подробнее →
«Говорить уже не о чем»: у Зеленского сделали жесткое заявление по дебатам с Порошенко10.04.2019 18:55
Представители Владимира Зеленского рассказали о том, какую стратегию кандидат в президенты выбрал для своих предстоящих дебатов с Петром Порошенко Один из членов команды Зеленского ... подробнее →
Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание10.04.2019 18:38
Ученые выяснили, что недосыпание вызывает опасную болезнь. Сон очень важен для работы мозга и если вы недосыпаете, это может спровоцировать тяжелую болезнь, сообщает Хроника.инфо со ... подробнее →
В Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны10.04.2019 18:20
В Государственный реестр регистраторов расчетных операций включены восемь новейших моделей программных/программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Об ... подробнее →
В БПП рассказали, что сделает Порошенко в случае проигрыша10.04.2019 18:00
Порошенко на заседании фракции БПП заявил, что до этого времени он «не работал против Зеленского на полную силу, но пришло время это изменить». «Мы воевали с Юлей (Юлией ... подробнее →
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