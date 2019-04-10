В Великобритании найдены останки ископаемого Ктулху 10.04.2019 19:30 Иглокожее обитало на Земле примерно 430 миллионов лет назад. Палеонтологи обнаружили в Великобритании останки ископаемого иглокожего, которое обитало на Земле около 430 миллионов лет назад. Как ... подробнее →

С ручной кладью выше 50 кг перестанут пускать в поезда 10.04.2019 19:15 С 9 апреля пассажиры больше не смогут перевозить ручную кладь, вес которой превышает 50 кг. Соответствующий приказ от 1 февраля 2019 года № 74 был зарегистрирован в Минюсте. В ... подробнее →